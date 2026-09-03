Afrique: Tourisme - Tunis 8e destination aérienne la plus recherchée depuis la France

Tunis-Carthage s'est classée 8e destination aérienne la plus recherchée au départ de la France durant les mois de juillet et août 2026, enregistrant une progression de 14 % du volume des recherches sur un an, selon le dernier baromètre de Bourse des Vols, relayé par le média spécialisé TourMaG.

Ce classement, établi à partir du volume de recherches de vols effectuées depuis la France, confirme la présence de la Tunisie parmi les destinations les plus recherchées durant le coeur de la saison estivale. La progression enregistrée par Tunis intervient dans un marché marqué par une forte demande pour le Maghreb, mais aussi par des évolutions contrastées selon les destinations.

Le Maghreb toujours en force

L'Algérie arrive en tête du classement avec Alger-Houari Boumediene, dont le volume de recherches progresse de 4 % par rapport à juillet-août 2025. Marrakech occupe, pour sa part, la 5e position, avec une hausse de 11 %.

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Tunis-Carthage se place ainsi derrière Marrakech et devant Fort-de-France, avec une progression de 14 %. Cette évolution est supérieure à celle enregistrée par Alger et Marrakech, même si les trois destinations occupent des positions différentes dans le classement.

Le baromètre met en évidence la bonne dynamique du Maghreb au coeur de l'été. "Les données du coeur de l'été confirment le leadership du Maghreb et le rebond de certaines lignes européennes et africaines", analyse Caroline Gachet, directrice marketing & e-commerce de Bourse des Vols.

Tunis devance plusieurs destinations

La progression de Tunis s'inscrit dans un classement où plusieurs destinations affichent des évolutions particulièrement marquées.

Porto, classée 6e, enregistre une hausse de 78 % des recherches, tandis qu'Abidjan, 7e, réalise la plus forte progression du Top 10 avec +250 %. Tunis arrive ensuite à la 8e place, avec +14 %.

À l'inverse, plusieurs destinations connaissent un net recul. Saint-Denis de La Réunion, deuxième du classement malgré une baisse de 55 %, est suivie de Bangkok, troisième, dont les recherches diminuent de 34 %. Pointe-à-Pitre, quatrième, accuse également une forte baisse de 67 %, tandis que Fort-de-France, 9e, recule de 22 %.

L'île Maurice, qui clôt le Top 10, affiche pour sa part une progression de 17 %.

Dans nos archives La hausse de la note souveraine de la Tunisie à CAA-1 n'est pas une surprise, selon Bassam El NeiferUne forte demande depuis les aéroports de province

La dynamique tunisienne apparaît également dans les recherches effectuées au départ de plusieurs aéroports régionaux français.

Selon le baromètre, les recherches de vols vers Tunis depuis Nice ont progressé de 91 % sur un an. Une évolution particulièrement notable qui confirme l'attrait de la destination tunisienne au-delà du seul marché parisien.

Marrakech affiche, de son côté, une hausse de 60 % depuis Lyon, tandis qu'Oran progresse de 78 % depuis Toulouse. Les recherches vers Porto enregistrent également de fortes hausses depuis Bordeaux (+204 %), Toulouse (+179 %) et Lyon (+128 %). À Marseille, les recherches vers Annaba bondissent même de 291 %.

Tunis 10e depuis Paris

Le classement consacré aux recherches au départ de Paris-Orly et Paris-Charles-de-Gaulle offre une autre lecture de la performance tunisienne.

Tunis-Carthage occupe la 10e position, avec une progression de 11 % par rapport à juillet-août 2025.

Alger arrive en tête avec +15 %, devant Pointe-à-Pitre, Bangkok et Saint-Denis de La Réunion. Abidjan se distingue une nouvelle fois avec une progression de 157 %, tandis que Porto gagne 63 % et l'île Maurice 47 %.

La Toussaint tournée vers l'océan Indien et l'Asie

Le baromètre se penche également sur les recherches effectuées à ce stade pour les vacances de la Toussaint. Le paysage se révèle alors différent de celui observé en plein été, avec une montée en puissance de l'océan Indien et de l'Asie.

Saint-Denis de La Réunion conserve la première place, devant Alger. Marrakech gagne deux rangs et se classe troisième, tandis que l'île Maurice progresse de quatre places pour atteindre la quatrième position.

Antananarivo signe l'une des plus fortes remontées, avec 22 places gagnées, pour atteindre le 7e rang. Nosy Be gagne quatre places et se classe 8e. En Asie, Bangkok reste dans le Top 5 malgré un recul d'un rang, alors que Tokyo bondit de 19 places pour entrer à la 9e position.