Afrique: Eau embouteillée - Le Sahel approvisionné en priorité pour résorber les déficits

Les usines d'eau embouteillée ont repris leur rythme normal de production et de distribution, a affirmé, ce jeudi 03 septembre 2026, le président de la Chambre syndicale des producteurs de boissons non alcoolisées, Lassaâd Mzah. L'approvisionnement du marché avec les quantités nécessaires a d'ores et déjà commencé et concerne l'ensemble des distributeurs et des grandes surfaces.

Une attention particulière est accordée aux gouvernorats du Sahel, notamment Sousse, Monastir et Mahdia, en coordination avec le ministère du Commerce, afin de combler le déficit enregistré récemment dans ces régions, a précisé Lassaâd Mzah lors de son passage ce matin sur les ondes de Jawhara FM.

Le président de la Chambre syndicale a expliqué que les perturbations de l'offre et la baisse de disponibilité de certaines marques de boissons gazeuses et d'eau enregistrées récemment sont principalement liées à la hausse des températures et aux coupures répétées d'électricité.

À ces facteurs se sont ajoutés, selon lui, des comportements de ruée vers les produits et le stockage de quantités importantes par certains consommateurs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans nos archives Deux années supplémentaires pour équiper les mosquées de Tozeur en énergie solaire7 millions de bouteilles produites quotidiennement

Lassaâd Mzah a indiqué que la production atteint actuellement environ 7 millions de bouteilles par jour. Les producteurs accordent la priorité aux formats de 1,5 et 2 litres, afin d'optimiser le rythme de production et de répondre à une demande plus importante que celle portant sur les bouteilles de 0,5 litre.

Il a assuré que la situation devrait progressivement s'améliorer et que la crise devrait être totalement résorbée à l'horizon du 15 septembre, parallèlement à la baisse des températures, au retour des Tunisiens résidant à l'étranger et à la diminution du nombre de touristes.

Le retour à un rythme normal de production et de distribution devrait ainsi permettre de rétablir progressivement l'approvisionnement du marché et de répondre à la demande dans les différentes régions.