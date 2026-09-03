Afrique: Union Européenne au pays - Une nouvelle plateforme pour renforcer la formation professionnelle

3 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

L'Union Européenne en Tunisie a annoncé le lancement d'une nouvelle plateforme numérique interactive destinée à renforcer la formation professionnelle et à favoriser la coopération entre les établissements de formation et les entreprises économiques en Europe, en Jordanie, au Maroc et en Tunisie.

Cette plateforme s'inscrit dans le cadre du projet WIN-WIN, consacré au soutien et au développement des systèmes de formation professionnelle, ainsi que du programme Erasmus+, financé par l'Union européenne.

En Tunisie, cet outil se veut une nouvelle ressource pour les acteurs oeuvrant au développement des compétences et de l'employabilité, notamment les établissements de formation, les entreprises, les apprenants et les décideurs.

Selon l'Union Européenne en Tunisie, la plateforme propose des modules de formation destinés au développement des compétences, ainsi que des ressources et des outils pratiques pour renforcer la coopération entre les établissements de formation professionnelle et les entreprises. Elle offre également des possibilités d'échange et de mise en réseau avec des acteurs tunisiens, européens, jordaniens et marocains.

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Accessible en plusieurs langues et depuis différents types d'appareils, la plateforme continuera à être développée en fonction des expériences et des retours des différents partenaires.

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