Tunisie: Rentrée scolaire - Cette nouvelle application permet de localiser les manuels disponibles

Le Centre national pédagogique (CNP) a lancé l'application "Je cherche un livre", destinée à faciliter aux parents et aux élèves la recherche et l'achat des manuels scolaires. Disponible sur les téléphones mobiles et téléchargeable depuis le site officiel du Centre, l'application permet notamment de localiser les librairies disposant du livre recherché.

L'administrateur délégué du CNP, Karim Daoud, a expliqué, dans une déclaration à Diwan FM, que cette application a été développée par des cadres et de jeunes ingénieurs du Centre. Elle permet à l'utilisateur de renseigner le gouvernorat, la délégation ainsi que le titre du manuel recherché. Une liste des librairies proches disposant du livre est ensuite proposée.

Plus de 80% des manuels distribués

Concernant la distribution des manuels scolaires, Karim Daoud a indiqué que le taux de distribution a dépassé 80%, tandis que le taux d'impression et de réception des livres a franchi 94%.

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Au total, quelque 14 millions d'exemplaires ont été mis à disposition, en plus d'un stock stratégique estimé à 1,5 million d'exemplaires.

Dans nos archives Changement climatique : Ghar El Melh adopte l'irrigation intelligente pour préserver ses ressourcesLe CNP poursuit l'approvisionnement des différents points de vente ainsi que de ses représentations régionales dans les gouvernorats, afin de combler les éventuels déficits et de garantir la disponibilité des manuels scolaires dans les meilleures conditions.

Qualité améliorée et prix inchangés

Sur le plan de la qualité, l'administrateur délégué du CNP a fait état d'une amélioration notable des manuels scolaires, aussi bien en matière de qualité du papier que d'impression et de couvertures. Cette évolution est notamment liée à l'utilisation de machines d'impression modernes.

Karim Daoud a, par ailleurs, confirmé que les prix des manuels scolaires resteront inchangés pour la troisième année consécutive, assurant qu'aucune augmentation n'a été enregistrée.

Une fonctionnalité de géolocalisation en préparation

Dans le cadre de la poursuite du développement des services numériques, le CNP prévoit d'enrichir l'application au cours de l'année prochaine.

Une fonctionnalité de géolocalisation, accompagnée d'un système d'itinéraire, devrait ainsi permettre à l'utilisateur de localiser avec précision la librairie la plus proche où le manuel recherché est disponible et d'être directement guidé jusqu'à celle-ci.

Cette évolution devrait permettre aux parents et aux élèves de gagner davantage de temps et de réduire les efforts liés à la recherche des manuels scolaires.