Tunisie: Filière avicole - Le ministère de l'Agriculture renforce les mesures face aux pertes liées aux fortes chaleurs

Le secteur avicole fait face à des difficultés accrues sous l'effet des vagues de chaleur exceptionnelles enregistrées récemment en Tunisie, auxquelles se sont ajoutées des perturbations dans l'approvisionnement en électricité et en eau. Une séance de travail consacrée à la situation du secteur a été présidée par le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzedine Ben Cheikh.

La réunion a notamment porté sur les pertes enregistrées dans les élevages, en particulier les cas de mortalité des volailles et la baisse de la productivité provoqués par les fortes chaleurs. Les différents dispositifs et mesures déjà mis en oeuvre pour limiter ces pertes, assurer la continuité de la production et préserver l'équilibre du marché ont également été examinés.

Face à cette situation, plusieurs mesures urgentes ont été évoquées, notamment le renforcement des interventions destinées à garantir l'approvisionnement du marché et à maintenir l'équilibre du secteur. Le ministère prévoit également l'élaboration de programmes à moyen et long termes visant à assurer la durabilité de la filière et à renforcer sa capacité à faire face à des phénomènes climatiques exceptionnels.

Le suivi de la situation devra ainsi se poursuivre de manière étroite, avec la mise en oeuvre de mesures préventives permettant de sécuriser la production et de faire face aux éventuelles évolutions de la situation.

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Vaccins et médicaments vétérinaires : faciliter l'approvisionnement

Les participants ont également examiné les difficultés liées à l'approvisionnement en vaccins et en médicaments vétérinaires. Dans ce cadre, l'accent a été mis sur la nécessité de revoir certaines dispositions législatives et procédures afin de faciliter l'importation des médicaments et produits biologiques nécessaires et de garantir leur disponibilité dans les délais requis.

L'objectif est notamment de renforcer la protection du cheptel avicole et, plus largement, de la richesse animale.

Le renforcement de l'encadrement technique et sanitaire des éleveurs a également été souligné. Cet accompagnement doit permettre de mieux prévenir les maladies, d'améliorer les conditions d'élevage et de favoriser une intervention précoce afin de limiter les pertes, notamment dans un contexte marqué par des conditions climatiques difficiles.

Énergies renouvelables et groupes électrogènes

La question de la continuité de l'alimentation électrique des exploitations a également été au coeur des discussions. Le ministère a souligné la nécessité de soutenir l'investissement dans les énergies renouvelables et d'en favoriser la généralisation, tout en mettant en place des facilités pour l'acquisition de groupes électrogènes.

Ces équipements sont considérés comme essentiels pour assurer la continuité du fonctionnement des installations vitales au sein des unités de production, notamment les systèmes de ventilation et de refroidissement, particulièrement importants lors des épisodes de fortes températures pour protéger les volailles et limiter les risques de mortalité.

Dans nos archives Une plage vierge sacrifiée ? Levée de boucliers contre le projet touristique "Lella Hadhria" à DjerbaVers une meilleure valorisation des volailles mortes

La réunion a, par ailleurs, abordé la gestion des volailles mortes, avec un appel à développer une approche environnementale durable. Celle-ci devrait notamment reposer sur la valorisation de ces déchets et leur transformation en ressources à valeur ajoutée, dans le respect des normes sanitaires et environnementales en vigueur.

Cette approche vise à réduire les risques sanitaires et environnementaux tout en améliorant les méthodes de gestion des déchets issus de la production avicole.

À cette occasion, Ezzedine Ben Cheikh a insisté sur la nécessité de renforcer la coordination entre les différents intervenants du secteur et de poursuivre un suivi rigoureux de la situation. Il a également appelé à la mise en oeuvre de mesures préventives et opérationnelles permettant de protéger le cheptel et de préserver la continuité de la production.

L'objectif est, à terme, de développer une filière plus résiliente, capable de faire face aux différents risques et aux conditions climatiques exceptionnelles, tout en garantissant la pérennité du secteur, la protection de la richesse animale et la satisfaction des besoins du marché.

La séance a réuni des représentants de la Direction générale de la production agricole, du Groupement interprofessionnel des produits avicoles et cunicoles, de la Direction générale des services vétérinaires, du Centre national de veille zoosanitaire et des Commissariats régionaux au développement agricole de Sfax et de Nabeul. Le président de la Chambre nationale des vétérinaires privés et le directeur de l'École nationale de médecine vétérinaire y ont également pris part.