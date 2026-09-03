Tunisie: CNAM - Changer de filière de soins ou de médecin de famille peut se faire en ligne

Le Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) a annoncé, hier mercredi 02 septembre 2026, que la date limite pour le dépôt des demandes de changement de filière de soins a été fixée au 30 septembre 2026, tandis que la date limite pour présenter une demande de changement de médecin de famille a été fixée au 30 novembre 2026.

La Caisse a ajouté, dans son communiqué, qu'il est possible de déposer les demandes de changement de filière de soins ou de médecin de famille à distance via la plateforme virtuelle e-CNAM.