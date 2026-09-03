Tunisie: CNAM - Changer de filière de soins ou de médecin de famille peut se faire en ligne

3 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) a annoncé, hier mercredi 02 septembre 2026, que la date limite pour le dépôt des demandes de changement de filière de soins a été fixée au 30 septembre 2026, tandis que la date limite pour présenter une demande de changement de médecin de famille a été fixée au 30 novembre 2026.

La Caisse a ajouté, dans son communiqué, qu'il est possible de déposer les demandes de changement de filière de soins ou de médecin de famille à distance via la plateforme virtuelle e-CNAM.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.