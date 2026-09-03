Ile Maurice: Ambulances - 40 opérationnelles, cinq jugées irréparables

Le ministre de la Santé et du bien-être, Anil Bachoo, a indiqué que son ministère dispose actuellement d'une flotte de 65 ambulances, dont 40 sont pleinement opérationnelles. Il répondait à une question du député Ashley Ramdass.

Les 25 autres ambulances font actuellement l'objet de travaux de réparation et de maintenance. Parmi elles, 20 devraient être remises en service une fois les travaux terminés.

En revanche, cinq véhicules ont été jugés au-delà de toute réparation économiquement viable, principalement en raison de leur âge et de leur état ainsi que, dans certains cas, des dommages subis lors d'accidents. Ces ambulances ne sont plus considérées comme aptes à circuler et ne seront pas réparées.

Afin de renforcer et de renouveler la flotte, le ministère a prévu l'acquisition de cinq nouvelles ambulances dans le cadre du Budget 2026-2027. Le processus d'achat a déjà été enclenché.

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Le ministre a souligné que cette acquisition permettra progressivement de remplacer les véhicules arrivés au terme de leur durée de vie et de renforcer la capacité opérationnelle du service d'ambulances.

Le ministère compte également améliorer la maintenance de la flotte existante afin de réduire les périodes d'immobilisation et de garantir que les véhicules demeurent sûrs et en état de circuler.

En réponse à une question supplémentaire sur la maintenance préventive, le ministre a reconnu que celle-ci n'était pas effectuée avec la régularité souhaitée dans le passé. Il a assuré qu'un système plus efficace est désormais en place pour assurer l'entretien des ambulances.

Avec les cinq nouveaux véhicules prévus, le ministère espère disposer d'une flotte suffisamment fiable pour répondre aux besoins du service public de santé.