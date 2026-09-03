Ile Maurice: Port-Louis - Rs 18,8 millions en trois mois pour les salaires du département des travaux

Le département des travaux de la municipalité de Port-Louis a consacré environ Rs 18,8 millions aux salaires de ses 271 employés entre le 1er avril et le 30 juin 2026. Le ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, a communiqué ces chiffres en réponse à une question du député Ehsan Juman.

Sur les 271 employés affectés au Works Department, 250 sont des travailleurs manuels, répartis dans les huit arrondissements de la capitale en fonction des besoins et des priorités. Leur coût salarial mensuel s'élève à environ Rs 6,3 millions.

Le département est notamment chargé du colmatage des routes, des travaux sur les drains ainsi que de l'entretien des bâtiments municipaux, marchés, trottoirs et autres infrastructures publiques. Il intervient également à la suite de plaintes des habitants ou pour des travaux urgents.

Durant ces trois mois, Rs 1,1 million ont été consacrées à l'achat de matières premières et autres matériaux. Ranjiv Woochit a toutefois insisté sur le fait qu'une grande partie des interventions est essentiellement basée sur la main-d'oeuvre et nécessite peu, voire aucun matériau.

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Cela concerne notamment le nettoyage et le débouchage des drains, l'entretien des marchés et bâtiments municipaux, l'aménagement paysager ou encore le nivellement de terrains.

Une enveloppe supplémentaire de Rs 800 000 a par ailleurs été réallouée au département afin de poursuivre certains travaux.

Le ministre a également souligné que les employés municipaux avaient été mobilisés pour des interventions sanitaires urgentes, notamment lors de l'épisode de leptospirose ainsi que durant les flambées de dengue et de chikungunya.

Pour mener ces opérations, la municipalité dispose de sa propre flotte, comprenant notamment quatre camions, un Bobcat, deux tractopelles, deux camions-citernes, un chariot élévateur et un camion-grue. Selon Ranjiv Woochit, réaliser ces travaux en interne permet à la municipalité d'obtenir un meilleur rapport qualité-prix que leur externalisation à des entreprises privées.