Ile Maurice: « Penalty Point System» - Trop tôt pour juger son efficacité, selon Osman Mahomed

Interrogé par le député Ehsan Juman sur l'efficacité du Penalty Point System, le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, estime qu'il est encore trop tôt pour dresser un bilan définitif, le dispositif n'étant en vigueur que depuis sept mois. Il a néanmoins relevé de premiers effets sur le comportement des automobilistes.

Osman Mahomed a indiqué que l'utilisation d'un téléphone portable au volant avait reculé après le durcissement du nombre de points de pénalité associé à cette infraction. Il y voit un premier résultat concret du système. Les excès de vitesse restent toutefois l'infraction la plus fréquemment relevée par la police.

Le ministre a également évoqué les «Fatal Five», soit cinq comportements considérés comme particulièrement dangereux : vitesse excessive, distraction au volant, conduite sous l'influence de l'alcool ou de drogues, non-port de la ceinture de sécurité et absence d'équipements de protection adéquats.

Selon lui, d'autres facteurs contribuent à l'insécurité routière, notamment le mauvais état de certaines infrastructures, les nids-depoule, l'éclairage insuffisant et la configuration des routes. Il a aussi insisté sur la vulnérabilité des motocyclistes, cyclistes et piétons.

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Lors d'une question supplémentaire, Ehsan Juman a interrogé le ministre sur les campagnes de sensibilisation. Osman Mahomed a alors critiqué un contrat d'environ Rs 12 millions accordé sous l'ancien gouvernement pour une campagne de communication, estimant que «presque rien» n'avait été fait.

Il a annoncé une nouvelle approche de communication, à un coût nettement inférieur, dont la présence dans les médias devrait être renforcée dans les prochains jours.