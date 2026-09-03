Ile Maurice: Le projet «Colonne vertébrale de l'eau» avance

Le chef commissaire adjoint Johnson Roussety a fait le point sur les avancées du projet «Colonne vertébrale de l'eau» à Rodrigues. C'était hier, mercredi 2 septembre, lors d'une conférence de presse. Cette initiative vise à connecter les différentes régions de l'île afin d'améliorer la gestion, le stockage et l'approvisionnement en eau, notamment grâce au recours au dessalement.

Porté par la Rodrigues Public Utilities Corporation (RPUC), en collaboration avec des experts de la Société du Canal de Provence (SCP) Réunion, le projet prévoit notamment la construction de réservoirs, de stations de pompage et d'unités de dessalement. L'eau produite à Pointe-Coton pourra ainsi être acheminée vers d'autres régions, notamment MontagnePiquant et Petit-Brûlé.

La première phase, reliant Pointe-Coton à Montagne-Piquant, est désormais achevée tandis que des tests sont en cours. Le réseau primaire approche ainsi de sa finalisation complète. Johnson Roussety a également annoncé que le projet de Pointe-Coton pourrait être inauguré à l'occasion des célébrations de la fête de l'Autonomie en octobre 2026.

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Lors de la conférence de presse, Maxime Gery, expert de la SCP, a présenté les aspects techniques du projet. La «Colonne vertébrale de l'eau» est un réseau d'adduction de 19 kilomètres, qui alimentera cinq réservoirs stratégiques et permettra d'augmenter la capacité de stockage de Rodrigues de 7 000 m³.

Trois stations de pompage seront nécessaires pour franchir les différences d'altitude, qui varient de 10 à 375 mètres. Le projet doit également renforcer la sécurité de l'approvisionnement en s'appuyant sur les ressources locales, notamment grâce à une alimentation gravitaire, tout en assurant une distribution continue dans les zones les plus densément peuplées.

Le réseau a été divisé en 29 sous-secteurs, avec des besoins estimés entre 150 et 1 500 m³ d'eau par jour. Plusieurs régions, dont Mont-Lubin, Port-Mathurin, Crève-Coeur, Terre-Rouge, Papaye et Manique, sont ciblées par ce dispositif de distribution.

Pour la SCP, cette collaboration s'inscrit dans une démarche à la fois innovante et stratégique, avec l'objectif de garantir à Rodrigues un approvisionnement en eau durable et adapté aux besoins croissants de la population dans les années à venir.

Michel Charle, chef de projet à la SCP, a souligné l'importance de cette initiative pour l'île. Selon lui, ce projet doit permettre de fournir de l'eau de manière régulière et en quantité suffisante. Il a également expliqué que, même si le processus de dessalement de l'eau de mer est aujourd'hui bien maîtrisé, il nécessite plusieurs étapes techniques délicates afin de garantir une eau de qualité à la population.

Avec la progression des travaux et la mise en service prochaine de nouvelles infrastructures, la «Colonne vertébrale de l'eau» représente ainsi une étape importante pour renforcer durablement la sécurité hydrique de Rodrigues.