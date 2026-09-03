Afrique: Maurice salue une «victoire» et gagne en visibilité jusqu'en 2028

Le vote de la Chambre des représentants américaine en faveur de la prolongation de l'African Growth and Opportunity Act (AGOA) jusqu'au 31 décembre 2028 est accueilli avec soulagement à Maurice. Adopté mardi par une large majorité bipartisane de 370 voix contre 48, le texte doit désormais franchir les dernières étapes du processus législatif américain et être promulgué par le président Donald Trump pour entrer définitivement en vigueur.

Pour Maurice, l'enjeu est de taille, particulièrement pour le secteur textile et de l'habillement, fortement tourné vers le marché américain. L'AGOA permet aux pays bénéficiaires d'Afrique subsaharienne d'exporter une série de produits vers les États-Unis en bénéficiant de préférences tarifaires.

Maurice Vigier de Latour, directeur de la Mauritius-US Business Association (MUSBA) et de l'African Coalition for Trade (ACT), parle d'une véritable victoire. «On est safe jusqu'en décembre 2028. C'est une victoire pour Maurice, l'ACT et la MUSBA. Paul Ryberg a accompli un travail phénoménal à Washington, DC, et moi, j'ai assuré la coordination», confie-t-il à l'express.

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La prolongation est particulièrement importante pour l'industrie de l'habillement mauricienne en raison du mécanisme du Third Country Fabric (TCF). Celui-ci permet, sous certaines conditions, d'utiliser des tissus provenant de pays tiers pour fabriquer des vêtements destinés au marché américain, tout en conservant le bénéfice des préférences tarifaires. Ce dispositif devrait lui aussi être maintenu jusqu'en 2028.

Ritish Ramful : «Plus de visibilité et de certitude»

Le ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful, accueille également favorablement le vote américain. «C'est une bonne nouvelle pour le secteur textile. Il ne faut pas oublier que ce secteur dépend beaucoup du marché américain pour l'exportation de ses produits», souligne-t-il.

Ritish Ramful accueille favorablement la prolongation de l'AGOA.

Alors que l'AGOA avait précédemment été renouvelé pour une période d'un an, cette nouvelle échéance offre, selon lui, «plus de visibilité et de certitude» aux opérateurs. Le ministre attribue également cette avancée aux démarches entreprises par Maurice auprès des autorités américaines. «C'est à la suite des soumissions et des négociations que le gouvernement a menées avec le US Trade Representative. On espère maintenant que le président Trump apposera sa signature au renouvellement de cet accord», ajoute-t-il.

Le gouvernement travaille parallèlement sur l'après-2028. Ritish Ramful explique que si l'AGOA permet à Maurice d'exporter certains produits sans droits de douane, l'administration américaine peut également imposer des tarifs en vertu d'autres dispositions de la législation américaine.

Afin de réduire ces incertitudes à l'avenir, Maurice négocie un «agreement on reciprocal tariff» avec le US Trade Representative. «J'ai déjà mis en place un comité constitué de plusieurs ministères pour faire des représentations auprès des Américains. On espère que cet accord sera également finalisé et avalisé entre Maurice et les États-Unis dans les plus brefs délais», affirme le ministre.

Aadil Ameer Meea : préparer déjà l'après-AGOA

Le ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises et des coopératives, Aadil Ameer Meea, estime lui aussi que le vote constitue «un développement extrêmement positif pour Maurice et pour l'ensemble des pays africains bénéficiaires de cet accord préférentiel».

Le ministre Aadil Ameer Meea (au centre), en compagnie de Jamieson Greer, l'USTR, et de son équipe aux États-Unis.

Il appelle néanmoins à la prudence tant que le processus américain n'est pas entièrement achevé. «Nous devons toutefois rester prudents, puisque le processus législatif américain doit encore être entièrement complété avant que cette extension ne devienne définitivement effective», précise-t-il.

Le ministre rappelle que le gouvernement mauricien a multiplié ces derniers mois les démarches à Washington afin de défendre une extension à plus long terme de l'AGOA. Lors de sa mission aux États-Unis, il dit avoir rencontré plusieurs membres du Congrès, notamment du House Committee on Ways and Means et du Senate Finance Committee. «Àchacune de ces rencontres, nous avons plaidé en faveur d'une extension de l'AGOA et clairement fait valoir son importance stratégique pour Maurice, notamment pour notre secteur textile et manufacturier, nos exportations vers le marché américain, ainsi que pour les milliers d'emplois qui en dépendent directement ou indirectement», explique Aadil Ameer Meea.

Il indique également avoir rencontré Jamieson Greer, United States Trade Representative (USTR), dans le cadre de discussions visant à renforcer durablement les relations commerciales entre Maurice et les États-Unis. Pour le ministre, l'objectif mauricien dépasse désormais le seul cadre de l'AGOA. Le gouvernement souhaite négocier un dispositif bilatéral capable d'offrir au pays un accès «plus durable, plus prévisible et plus sécurisé» au marché américain.

Une prolongation jusqu'à décembre 2028 offrirait ainsi à Maurice une marge de manoeuvre supplémentaire pour faire progresser ces discussions. «L'AGOA demeure un instrument important à court et moyen terme, mais nous devons parallèlement préparer l'avenir. Notre ambition est de construire avec les États-Unis une relation commerciale plus forte et plus pérenne, qui ne repose pas uniquement sur un régime préférentiel appelé, à terme, à évoluer», souligne Aadil Ameer Meea.

Le U.S.-Africa Business Summit en ligne de mire

Le ministère des Affaires étrangères souligne aussi que, depuis son entrée en vigueur en mai 2000, l'AGOA constitue l'un des piliers des relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique. Le dispositif permet aux pays éligibles de bénéficier d'un accès préférentiel, en franchise de droits, au marché américain pour certains produits. Le ministère estime également que cette prolongation intervient à un moment particulièrement opportun, alors que Maurice se prépare à accueillir le 18e U.S.-Africa Business Summit, du 6 au 9 décembre 2026.

Ce rendez-vous devrait permettre de poursuivre les discussions sur le renforcement des relations commerciales et des investissements entre l'Afrique et les États-Unis, tout en permettant aux pays bénéficiaires de mieux exploiter les possibilités offertes par l'AGOA.

Le gouvernement réaffirme enfin l'engagement de Maurice à travailler étroitement avec les États-Unis afin de renforcer les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux, de tirer pleinement parti de l'AGOA et de favoriser la diversification des exportations au bénéfice des entreprises et des travailleurs mauriciens.