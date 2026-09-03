Ile Maurice: Le MSM et l'opposition réclament la démission du ministre de la Santé

La polémique entourant l'intervention chirurgicale du ministre de la Santé, Anil Bachoo, à l'hôpital Jeetoo prend de l'ampleur. Au lendemain de la Private Notice Question (PNQ) de mardi au Parlement, le Mouvement socialiste militant (MSM), le leader de l'opposition Chetan Baboolall ainsi que plusieurs voix syndicales réclament sa démission. Au coeur de la controverse : l'identité du médecin ayant pratiqué l'intervention.

Lors de la PNQ, le Premier ministre (PM), Navin Ramgoolam, a affirmé que le médecin privé d'Anil Bachoo avait participé à l'intervention chirurgicale. Une déclaration qui, selon le MSM, contredit les précédentes explications du ministre, lequel avait soutenu qu'un chirurgien du secteur public avait effectué l'opération et que son médecin privé était uniquement présent comme observateur.

Pour le leader de l'opposition, cette clarification justifie sa demande de démission. «J'ai demandé la démission du ministre de la Santé parce que je savais déjà qu'il mentait», a-t-il déclaré. Il estime qu'après cette confirmation, «c'est maintenant au PM de décider s'il souhaite maintenir Anil Bachoo comme ministre de la Santé ou lui demander de démissionner».

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Dans un communiqué publié hier, le MSM réclame également la démission du ministre. Le parti affirme qu'Anil Bachoo «a ouvertement menti à la population» et soutient que la confirmation du PM soulève des questions au regard de la Prevention of Corruption Act. Le MSM demande sa démission immédiate, faute de quoi le PM devrait, selon lui, le révoquer.

Selon la Dr Manjeeta Baichoo, pédiatre-néonatologue et membre du Reform Party, aucun chirurgien du privé ne peut intervenir dans le secteur public, sauf des spécialistes étrangers pour des interventions indisponibles à Maurice. Elle estime que l'opération d'Anil Bachoo aurait pu être réalisée par un chirurgien de l'hôpital Jeetoo, dénonçant ainsi un manque de confiance envers les médecins du public et une inégalité de traitement.

Face aux demandes de démission, le Dr Ashwamed Dinassing, Acting Director General of Health Services, apporte son soutien au ministre, assurant que ce dernier «is doing nothing wrong», avant d'ajouter : «We want him over here.» Hier, lors de l'inauguration des unités de soins aigus gériatriques à l'hôpital Jeetoo, Anil Bachoo a répondu au MSM : «Demandez au MSM combien de personnes ont eu recours à cette pratique sous son règne». Refusant d'aller plus loin, il a ajouté : «PM inn fini koz lor la, mo pa pou vinn lor la ankor.»