Sénégal: ECOWAS Startup Awards 2026 - Trois startups sénégalaises sélectionnées

3 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama Dieme

Trois startups ont été sélectionnées pour représenter le Sénégal à la 2e édition des ECOWAS Startup Awards, prévue à Abuja, au Nigéria, du 28 au 30 septembre 2026. Il s'agit de Gaynako, Diabong-Corp et Kaaraange Kids.

Elles ont été désignées à l'issue d'un exercice de présentation composé de plusieurs acteurs de référence de l'écosystème entrepreneurial et de l'innovation qui avait réuni 20 startups présélectionnées.

À l'issue du Pitch national organisé par le ministère des Télécommunications et du Numérique, à travers la Commission d'évaluation, d'appui et de coordination (CEAC), trois startups ont été sélectionnées pour représenter le Sénégal à la 2e édition des ECOWAS Startup Awards, prévue à Abuja, au Nigéria, du 28 au 30 septembre 2026.

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« Réunissant 20 startups présélectionnées, le Pitch National a donné lieu à un exercice de présentation devant un jury composé de plusieurs acteurs de référence de l'écosystème entrepreneurial et de l'innovation, parmi lesquels Abdou Mbacké Lo, Head of Innovation and Startup Support de l'Adepme, en qualité de membre du jury », indique l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme).

Ainsi, à l'issue de cette sélection, Gaynako, une société de conseil en marketing digital ; Diabong-Corp, spécialisée dans l'usinage à commande numérique ; et Kaaraange Kids, une solution digitale qui permet aux enfants d'alerter leurs parents en cas de danger et aux parents d'être toujours au courant de leur position, de leur état de santé physique et mentale ; porteront les couleurs du Sénégal lors de cette prochaine édition.

Leur sélection vient mettre en lumière, selon l'Agence sénégalaise en charge de l'encadrement des PME, la diversité des solutions développées par les startups nationales et leur capacité à se positionner sur des espaces de compétition et de visibilité à l'échelle régionale.

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