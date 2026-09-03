Sénégal: Fausse promesse de multiplication de billets - Un charlatan arrêté pour avoir soutiré plus de 32 millions de FCFA à un client

Un charlatan a été interpellé et déféré par la Division des investigations criminelles (DIC) pour escroquerie au charlatanisme portant sur un préjudice de 32 237 114 FCFA. Selon une note de la police publiée mercredi soir, il a été arrêté le 2 août dernier.

La Division des investigations criminelles (DIC) a procédé, ce 2 août 2026, au déferrement d'un individu, mis en cause dans une affaire présumée d'escroquerie au charlatanisme, portant sur un préjudice estimé à 32 237 114 FCFA.

« Selon le plaignant, les faits remontent à 2023, année au cours de laquelle il aurait fait la connaissance du mis en cause, qui se serait présenté comme marabout. Ce dernier lui aurait fait croire qu'il était en mesure de démultiplier son argent grâce à l'invocation et à l'intervention de djinns, en contrepartie de divers rituels et sacrifices », rapporte la police.

Des sacrifices destinés à satisfaire les djinns évoqués

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Convaincu, poursuit la même source, le plaignant aurait accepté de suivre les recommandations du mis en cause. Toutefois, au fil du temps, le mis en cause aurait multiplié les demandes d'argent auprès du plaignant, lui faisant notamment croire que des sacrifices destinés à satisfaire les djinns étaient nécessaires à la réalisation du rituel et à l'obtention du résultat promis.

Ainsi, sous l'effet de ces manoeuvres, le plaignant déclare avoir remis au mis en cause diverses sommes d'argent, pour un montant cumulé de 32 237 114 FCFA.

« Interpellé et entendu sur procès-verbal, le mis en cause a reconnu avoir reçu des fonds du plaignant, tout en contestant le montant avancé. Il a déclaré que ces sommes auraient été utilisées pour l'achat d'animaux et la réalisation de sacrifices dans le cadre du rituel évoqué, avec l'accord du plaignant et à sa connaissance », informe le texte.

D'après les éléments de la DIC, poursuivant ses explications, il a indiqué qu'à l'issue du rituel, il devait remettre au plaignant une valise remplie d'argent qui, selon la promesse faite, devait être inépuisable. À l'issue de la procédure, le mis en cause a été déféré devant l'autorité judiciaire compétente.