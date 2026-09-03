Sénégal: Vers la mise en place d'un système national intégré de couverture universelle du risque maladie

Le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités a organisé, mercredi, à Dakar, un atelier d'échanges et de partage sur l'état d'avancement des travaux techniques engagés en vue de la mise en place prochaine d'un système national intégré de couverture universelle du risque maladie, a constaté l'APS

"Cet atelier est une étape de décision, une étape pour faire avancer le Sénégal vers une couverture du risque maladie plus universelle, plus solidaire et plus compréhensible pour chaque citoyenne et chaque citoyen", a notamment déclaré le docteur Amadou Diaw, directeur de cabinet au ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités.

Il s'exprimait à l'ouverture dette rencontre de de trois jours, qui permettra d'approfondir les travaux sur le système d'information intégré, les projections financières et les orientations sur la définition du paquet de soins de base.

L'objectif général de l'atelier est de "faire le point sur l'état d'avancement des travaux techniques engagés dans le cadre de la mise en place du système intégré de couverture du risque maladie, approfondir par les travaux de groupe sur les chantiers relatifs au système d'information intégré et les projections financières, et recueillir les orientations du Comité technique pour la poursuite du processus", indique un document remis à la presse.

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Selon le directeur de cabinet au ministère en charge de la Famille, cette rencontre permettra de répondre à trois questions essentielles : quels soins garantir ? Comment les financer durablement ? Quel système d'information mettre en place pour que les droits soient effectifs et suivis ?

Rappelant qu'un atelier sur "les adhésions systématiques qui permettraient d'une certaine façon au secteur informel d'accéder à la couverture sanitaire universelle" a été déjà organisé, le docteur Amadou Diaw a souligné qu'il s'agit maintenant de rassembler tous les acteurs, d'harmoniser les interventions, "pour avoir un système commun au niveau national qui soit conforme aux orientations politiques du pays, mais qui répondent aussi de manière concrète aux attentes des populations".

"Cela permettra à tous les Sénégalais de pouvoir accéder à la couverture sanitaire universelle, parce qu'habituellement ce sont les travailleurs salariés qui ont accès au système de protection sociale", a-t-il relvé.

Le docteur Amadou Diaw a également fait savoir que le système d'assurance couverture maladie universelle est un système qui repose sur la mutualité, la solidarité et qu'il faudrait qu'il soit bancable. "Il faut qu'on pense à sa viabilité financière, sa soutenabilité et sa durabilité", a-t-il notamment prôné.

"C'est pourquoi il est important de s'attarder ou de s'accorder sur un certain nombre de soins minimum, qui permettraient de garantir à tout un chacun un accès universel à la couverture sanitaire et, c'est véritablement ça l'enjeu principal", a-t-il fait savoir.

Soulignant le fait que chaque système dispose de son propre mécanisme de mise en oeuvre, il a indiqué qu'il demeure "important d'uniformiser et de rendre ces différents systèmes interopérables pour que demain le malade puisse avoir le même parcours, quelle que soit l'institution sanitaire à laquelle il s'adresse, pour bénéficier d'un certain nombre de services".