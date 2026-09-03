Sénégal: Emploi - Appel à renforcer l'employabilité des diplômés en langue arabe

Mbour — Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Idrissa Samb, a appelé, mercredi, à adapter la formation des diplômés en langue arabe aux exigences du marché du travail, afin de renforcer leur employabilité.

"La maîtrise de la langue arabe constitue un atout indéniable, mais elle doit être accompagnée de compétences pratiques et d'une connaissance des exigences du marché du travail", a-t-il déclaré à l'ouverture de l'Atelier national de réflexion sur les stratégies de renforcement de l'employabilité et de l'insertion des diplômés en langue arabe, prévu du 2 au 4 septembre.

La ministre a insisté sur la nécessité de dépasser la seule spécialisation linguistique pour former des professionnels polyvalents.

Il estime que les diplômés en arabe ne doivent pas être uniquement des spécialistes linguistiques, mais aussi des professionnels polyvalents.

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Le ministre a plaidé pour une collaboration renforcée entre établissements d'enseignement, structures de formation et secteur privé afin d'aligner les programmes sur les compétences recherchées, recommandant également le développement des stages et projets collaboratifs pour favoriser l'apprentissage pratique.

Il a, par ailleurs, souligné l'importance des compétences transversales, notamment la communication, le travail en équipe, l'esprit critique et l'esprit d'initiative, pour l'insertion des diplômés en langue arabe.

"Ces compétences sont souvent déterminantes dans le recrutement et l'insertion professionnelle", a-t-il relevé, invitant les participants à transformer les défis en "opportunités" pour réinventer les approches de formation et d'insertion.

Le Délégué général aux affaires religieuses et à l'insertion des diplômés en langue arabe (DEGAR), Djim Ousmane Dramé, a pour sa part indiqué que la rencontre doit déboucher sur des recommandations concrètes en faveur de ces diplômés.

Il a invité les participants- universitaires, responsables d'institutions éducatives, acteurs du secteur privé et de la société civile- à mettre à profit la diversité de leurs expériences.

"L'employabilité ne se limite pas à la formation académique", a-t-il rappelé, plaidant pour une meilleure articulation entre éducation, formation et monde professionnel afin de tracer "un chemin solide" vers l'employabilité et l'insertion des diplômés en langue arabe.