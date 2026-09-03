Sénégal: Une équipe de Sénégalais se hisse à la deuxième place d'une compétition américaine de tir militaire

2 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Une équipe de militaires sénégalais s'est hissée à la deuxième place d'une compétition annuelle de tir militaire organisée au début du mois d'août à Vermont, aux États-Unis d'Amérique, a-t-on appris, mercredi, de l'ambassade américaine au Sénégal

"Une équipe sénégalaise de quatre membres a terminé à la deuxième place du TAG Match 2026 de la Garde nationale du Vermont, une compétition annuelle de tir militaire", a annoncé la représentation diplomatique.

Dans une note publiée sur ses plateformes électroniques, elle signale les remarquables performances de l'équipe sénégalaise.

Elles témoignent, selon la même source, de la solidité et de la pérennité du partenariat entre la Garde nationale du Vermont et les armées sénégalaises.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Les partenariats militaires entre les États-Unis et le Sénégal contribuent au renforcement de forces compétentes et professionnelles et améliorent leur interopérabilité", souligne l'ambassade américaine au Sénégal.

Les armées sénégalaises sont "des partenaires fiables, capables de travailler efficacement avec les forces américaines, face aux défis de sécurité régionale", ajoute la même source.

Cet évènement a lieu chaque année, dans le but de promouvoir la formation au tir et la compétition entre les individus, les unités et les branches de la Garde nationale du Vermont.

La compétition militaire annuelle offre à tous les concurrents l'opportunité de tester leurs compétences de tir et leurs systèmes d'armes, en développant en même temps leur esprit de corps, selon l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Sénégal.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.