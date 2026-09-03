Sénégal: Une équipe de Sénégalais se hisse à la deuxième place d'une compétition américaine de tir militaire

Une équipe de militaires sénégalais s'est hissée à la deuxième place d'une compétition annuelle de tir militaire organisée au début du mois d'août à Vermont, aux États-Unis d'Amérique, a-t-on appris, mercredi, de l'ambassade américaine au Sénégal

"Une équipe sénégalaise de quatre membres a terminé à la deuxième place du TAG Match 2026 de la Garde nationale du Vermont, une compétition annuelle de tir militaire", a annoncé la représentation diplomatique.

Dans une note publiée sur ses plateformes électroniques, elle signale les remarquables performances de l'équipe sénégalaise.

Elles témoignent, selon la même source, de la solidité et de la pérennité du partenariat entre la Garde nationale du Vermont et les armées sénégalaises.

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"Les partenariats militaires entre les États-Unis et le Sénégal contribuent au renforcement de forces compétentes et professionnelles et améliorent leur interopérabilité", souligne l'ambassade américaine au Sénégal.

Les armées sénégalaises sont "des partenaires fiables, capables de travailler efficacement avec les forces américaines, face aux défis de sécurité régionale", ajoute la même source.

Cet évènement a lieu chaque année, dans le but de promouvoir la formation au tir et la compétition entre les individus, les unités et les branches de la Garde nationale du Vermont.

La compétition militaire annuelle offre à tous les concurrents l'opportunité de tester leurs compétences de tir et leurs systèmes d'armes, en développant en même temps leur esprit de corps, selon l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Sénégal.