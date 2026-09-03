Sénégal: Kaffrine - La prise en charge communautaire du VIH/SIDA saluée

L'expérience pilote de prise en charge communautaire à travers des consultations médicales intégrées, mise en oeuvre dans le district sanitaire de Kaffrine (centre), a démontré l'efficacité d'une approche fondée sur la proximité, le dépistage démédicalisé (ou décentralisé) et la mobilisation des différents acteurs territoriaux, a souligné, mercredi, à Kaffrine (centre), le directeur technique de l'Alliance nationale des communautés pour la santé (ANCS), Massogui Thiandoum.

"Kaffrine occupe une place particulière dans la mise en oeuvre du plan d'adaptation de notre organisation, puisque la région a servi de terrain d'expérimentation à une activité de dépistage démédicalisé du VIH/Sida menée avec l'appui des autorités sanitaires et de la mairie", a-t-il expliqué.

M. Thiandoum s'exprimait lors d'une étape de la tournée nationale de plaidoyer de l'ANCS auprès des autorités administratives sanitaires et municipales sur la situation du VIH/Sida et les stratégies de santé communautaire.

La rencontre s'est déroulée en présence notamment de Djiby Seck, point focal de l'ANCS à Kaffrine, du docteur Christophe Koidi Kanfom, médecin-chef du district sanitaire de Kaffrine et de madame Aita Kébé, presidente régionale de l'Association des "badiénu gox" de Kaffrine.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Kaffrine est une localité importante dans notre dispositif, parce que le plan d'adaptation que nous avons réalisé a été testé dans cette région", a-t-il fait savoir, soulignant que cette expérimentation a permis d'obtenir "des résultats extrêmement importants" démontrant que l'approche communautaire pouvait aller au-delà des stratégies traditionnelles de prise en charge.

Selon le directeur technique de l'ANCS, les activités prévues dans ce plan d'actions permettent "d'aller vers des résultats beaucoup plus probants", d'impliquer davantage les acteurs communautaires et de toucher "beaucoup de groupes vulnérables".

Massogui Thiandoum a également indiqué que cette stratégie devrait permettre de proposer un paquet intégré de services de santé, comprenant notamment le dépistage et la prise en charge du VIH, mais également la prévention et la prise en charge du diabète, de l'hypertension artérielle, de la tuberculose, du paludisme et de l'hépatite.

Evoquant les solutions aux défis de l'accessibilité des soins et la stigmatisation au profit des groupes vulnérables dans le cadre de la prise en charge du VIH, il a signalé qu'une nouvelle convention de partenariat entre l'ANCS et l'Association régionale des "badiénu Gox" de Kaffrine a été déjà actée, dans le cadre de la composante e-TME - élimination Transmission Mére Enfant -, à travers un paquet d'actions de promotion de la santé au niveau des districts sanitaires.

L'adjoint au préfet du département de Kaffrine, Boubacar Ba, a de son côté félicité l'ANCS pour cette nouvelle démarche d'intervention et l'a encouragée à davantage démultiplier ce type d'initiatives dans les autres territoires.