Sénégal: Saint-Louis - Lancement d'un atelier sur l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes

Saint-Louis — Un atelier sur l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes, réunissant collectivités territoriales, des entreprises d'accueil et des stagiaires, s'est ouvert mercredi à Saint-Louis (nord), a constaté l'APS.

"Nous sommes aujourd'hui à Saint-Louis dans le cadre d'une tournée qui s'inscrit dans la mise en oeuvre du Projet d'appui à la territorialisation des politiques d'insertion professionnelle des jeunes et des femmes (PATIP-JF), porté par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, en partenariat avec la Coopération italienne", a déclaré la coordonnatrice du PATIP-JF, Ndoumbé Diop Thiam.

En marge de l'ouverture officielle de l'atelier, elle a précisé que cette tournée vise à évaluer le projet sur le terrain, identifier les difficultés et renforcer l'accompagnement des jeunes vers leur première expérience professionnelle.

"L'objectif est également de voir concrètement comment le dispositif fonctionne au niveau territorial, d'échanger avec les acteurs et de recueillir leurs préoccupations pour apporter les améliorations nécessaires", a-t-elle ajouté.

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Le directeur de l'Agence régionale de développement (ARD) de Saint-Louis, Ousmane Sow, a magnifié cette orientation intégrant les réalités territoriales dans les politiques d'emploi et d'insertion professionnelle.

Il a salué l'adoption de cette approche axée sur la territorialisation et l'équité, qui crée des espaces de dialogue entre les acteurs.

L'atelier vise à renforcer l'engagement des communes, des entreprises d'accueil et des services techniques dans le suivi du Dispositif territorial de premier emploi (DTPE) et améliorer l'accompagnement des stagiaires vers leur insertion professionnelle.

Selon une note conceptuelle, le PATIP-JF oeuvre à renforcer l'insertion professionnelle des jeunes diplômés et à institutionnaliser le Dispositif territorial de premier emploi (DTPE) à l'échelle nationale.

À Saint-Louis, 116 bourses de stage ont déjà été octroyées à des diplômés des universités et centres de formation professionnelle, indique le même document.