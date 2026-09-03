Sénégal: Air Sénégal annonce l'acquisition d'un Boeing 737-800

Dakar — Air Sénégal a annoncé, mardi, l'acquisition d'un nouvel avion Boeing 737-800, une opération entièrement pilotée par l'État du Sénégal et présentée comme une étape importante dans le renforcement de ses capacités opérationnelles, a-t-on appris de la compagnie aérienne nationale.

"Cette acquisition, rendue possible grâce à l'appui de l'État, s'inscrit dans une politique de long terme visant à faire d'Air Sénégal une compagnie aérienne nationale forte, performante et compétitive, à la hauteur des enjeux de souveraineté et de développement du transport aérien au Sénégal", lit-on notamment dans un communiqué transmis à l'APS.

Cité dans le texte, le directeur général d'Air Sénégal a souligné que l'acquisition de ce nouvel appareil relève entièrement des efforts et de la volonté de l'État du Sénégal.

"Cet accompagnement témoigne de la confiance placée dans notre compagnie et dans son potentiel de croissance", a déclaré Tidiane Ndiaye.

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D'après le communiqué, l'acquisition de ce Boeing 737-800 devrait contribuer au renforcement de ses capacités et à la consolidation de sa position sur le marché du transport aérien régional et international.

Ce nouvel appareil sera également mobilisé dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, notamment pour aller chercher la flamme olympique, a fait savoir la compagnie aérienne.

"À cette occasion, l'appareil arborera un branding spécial aux couleurs des JOJ Dakar 2026, faisant de lui un véritable ambassadeur volant de cette compétition", première manifestation olympique organisée sur le continent africain, souligne Air Sénégal.

La compagnie aérienne nationale entend, à travers cette initiative, contribuer au rayonnement international du Sénégal et à la réussite de cet événement sportif prévu à Dakar.

Air Sénégal dit ainsi réaffirmer son ambition de disposer d'un outil aérien moderne et polyvalent, capable de répondre aux besoins des passagers, dans le but de contribuer au désenclavement et au développement économique du Sénégal, souligne le communiqué.