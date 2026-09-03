Sénégal: Matam - Plaidoyer pour l'érection d'un centre d'accueil des victimes de violences basées sur le genre

La directrice régionale de la Famille de Matam (nord), Bany Touré Dramé, a plaidé, mercredi, pour la création d'un centre d'accueil holistique afin de renforcer la prise en charge des victimes et survivantes de violences basées sur le genre (VBG).

"On ne peut pas comprendre aujourd'hui que Matam, région où le taux de violences basées sur le genre [figure parmi] les plus élevés, ne dispose pas d'un centre d'accueil holistique pour les victimes et survivantes ", a-t-elle dénoncé.

Bany Touré Dramé s'exprimait lors d'une journée de sensibilisation et de partage organisée par l'ONG JED, en partenariat avec le projet Java, en présence d'imams, d'acteurs communautaires et de représentants d'associations, et présidée par l'adjoint au préfet de Matam, Youssouf Sèye.

Elle a souligné que la création d'un centre d'accueil holistique permettrait de renforcer la protection des femmes et filles victimes de violences, en leur offrant un accompagnement social, psychologique et juridique.

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Mme Dramé a en outre exhorté l'État, à travers le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, à accompagner les structures engagées dans ce combat en leur fournissant les moyens nécessaires à leur fonctionnement.

Selon elle, la création d'un centre d'accueil holistique améliorerait l'accompagnement des victimes et survivantes de VBG, confrontées au manque de structures spécialisées dans la région.

Elle a ainsi insisté sur l'urgence de doter la région de Matam d'un tel centre qui soit opérationnel dans les meilleurs délais.

Le coordonnateur de l'ONG JED, Babacar Gackou, a affirmé que son organisation mène une concertation avec les acteurs locaux pour renforcer la lutte contre les violences basées sur le genre dans la région.

Il a précisé que des contacts sont en cours avec les parties prenantes et devraient déboucher, d'ici décembre, sur l'élaboration d'une feuille de route visant à mieux coordonner les actions et à contribuer à l'éradication des violences basées sur le genre dans la région de Matam.