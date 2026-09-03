Sénégal: Touba - Les Baye Fall lancent une opération de nettoiement après le Magal

Les Baye Fall ont lancé, mercredi, une opération "Set Setal" à Touba, appelant les disciples mourides et l'ensemble des musulmans à participer au nettoiement de la ville sainte.

Au nom du khalife général des Baye Fall, Serigne Fallou Fall, ils ont appelé "l'ensemble des disciplines de Serigne Touba" à rejoindre cette opération de salubrité, qu'ils qualifient "d'action porteuse de bénédictions".

"Tout ce que vous entretenez, abandonnez-le et venez répondre à ce ndigueul (recommandation)", a notamment lancé Serigne Fallou Fall, appelant à une mobilisation massive.

"Chaque mouride, où qu'il soit dans les 14 régions du Sénégal, est appelé à apporter sa pierre à l'édifice", a ajouté le khalife des Baye Fall, soulignant que cette initiative sera gratifiée d"'une récompense de Serigne Touba", le fondateur de la confrérie mouride.

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Serigne Fallou Fall a également insisté sur la dimension collective de l'opération "Set Setal", qui doit dépasser le cadre des Baye Fall.

"Il faut sortir en masse et nettoyer Touba", a-t-il encore appelé, assurant que tout participant recevra les bénédictions de Serigne Touba.

Le religieux a dans le même temps invité les disciples à transformer cette initiative en un moment de mobilisation et de solidarité au service de la ville sainte.

"Cette récompense de Serigne Touba n'est pas seulement destinée aux Baye Fall, mais à tout mouride et à tout musulman ", a-t-il souligné, réitérant son appel à une mobilisation massive.