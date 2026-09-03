Sénégal: Touba - Les Baye Fall lancent une opération de nettoiement après le Magal

2 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Les Baye Fall ont lancé, mercredi, une opération "Set Setal" à Touba, appelant les disciples mourides et l'ensemble des musulmans à participer au nettoiement de la ville sainte.

Au nom du khalife général des Baye Fall, Serigne Fallou Fall, ils ont appelé "l'ensemble des disciplines de Serigne Touba" à rejoindre cette opération de salubrité, qu'ils qualifient "d'action porteuse de bénédictions".

"Tout ce que vous entretenez, abandonnez-le et venez répondre à ce ndigueul (recommandation)", a notamment lancé Serigne Fallou Fall, appelant à une mobilisation massive.

"Chaque mouride, où qu'il soit dans les 14 régions du Sénégal, est appelé à apporter sa pierre à l'édifice", a ajouté le khalife des Baye Fall, soulignant que cette initiative sera gratifiée d"'une récompense de Serigne Touba", le fondateur de la confrérie mouride.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Serigne Fallou Fall a également insisté sur la dimension collective de l'opération "Set Setal", qui doit dépasser le cadre des Baye Fall.

"Il faut sortir en masse et nettoyer Touba", a-t-il encore appelé, assurant que tout participant recevra les bénédictions de Serigne Touba.

Le religieux a dans le même temps invité les disciples à transformer cette initiative en un moment de mobilisation et de solidarité au service de la ville sainte.

"Cette récompense de Serigne Touba n'est pas seulement destinée aux Baye Fall, mais à tout mouride et à tout musulman ", a-t-il souligné, réitérant son appel à une mobilisation massive.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.