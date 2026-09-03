Sénégal: Louga - Un chef religieux organise une opération de collecte de sang

Louga — Une opération de collecte de sang a été organisée dans la région de Louga, mercredi, à l'occasion de la 6e édition du Maouloud chez Serigne Cheikh Massamba Mbacké, afin de renforcer les besoins importants de la banque de sang de l'hôpital régional, a constaté l'APS.

Présent sur les lieux depuis 9 heures, le docteur Alioune Ndiaye, pharmacien biologiste et responsable des activités de la banque de sang, a salué la mobilisation autour de cette initiative.

"On a vu que le marabout a donné l'exemple. C'est lui-même qui a donné la première poche de sang", a-t-il souligné, avant d'appeler les populations de Louga à participer massivement à la collecte.

Selon lui, la situation à l'hôpital régional de Louga reste préoccupante, car l'établissement fait régulièrement face à des ruptures de stocks de sa banque de sang, en raison d'une demande constante provenant de plusieurs services.

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"En chirurgie, il y a une demande. La maternité est là, de même que le service d'hémodialyse", a indiqué le docteur Alioune Ndiaye.

À ces besoins s'ajoutent les urgences liées aux accidents de la circulation fréquents sur l'axe routier menant à Louga, a-t-il ajouté, relevant que les services de santé sont régulièrement sollicités pour la prise en charge des victimes nécessitant des transfusions sanguines.

"À chaque fois qu'on a des accidents, les établissements médicaux ont besoin de sang", a souligné le pharmacien biologiste, qui rappelle que la banque de sang de l'hôpital régional joue également un rôle important dans l'approvisionnement des structures sanitaires des districts environnants.

Serigne Cheikh Massamba Mbacké, initiateur de ce Gamou célébré huit jours après celui de Tivaouane, a voulu faire du don de sang un acte concret de solidarité.

Après avoir personnellement donné la première poche de sang, le guide religieux a invité les fidèles à suivre son exemple.

Mettant en exergue la situation géographique de la région de Louga et les risques liés aux accidents de la circulation, il a appelé les populations à se mobiliser pour contribuer à sauver des vies.

Le marabout a également lancé un appel aux autres chefs religieux du Sénégal à intégrer davantage les opérations de don de sang dans les grands événements religieux organisés à travers le pays.

Les rassemblements religieux constituent une occasion privilégiée de sensibiliser et de mobiliser les fidèles autour d'actions de santé publique, a souligné le religieux.

Serigne Cheikh Massamba Mbacké a également exprimé son souhait de voir les rassemblements religieux servir de cadre à des consultations médicales gratuites, afin d'accompagner les efforts des services de santé et de rapprocher les soins des populations.

En parallèle à l'opération de don de sang, une cérémonie de circoncision de 50 enfants talibés, des consultations médicales gratuites en dentisterie, neurologie, diabétologie, tension artérielle et ophtalmologie ont été organisées avec l'appui de l'ONG Association de formation et d'appui au développement (AFAD).