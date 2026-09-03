Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Le TER met ses boucliers

2 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

À 59 jours du coup d'envoi des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, des acteurs de la sécurité ont engagé, mercredi, une évaluation approfondie des risques, menaces et vulnérabilités du Train express régional (TER), infrastructure stratégique de la mobilité durant la compétition.

Présidée par le coordinateur adjoint du Comité national de sécurité (CNS-JOJ), aux côtés des représentants des ministères des Transports terrestres et aériens et de l'Intérieur, la rencontre réunit forces de défense et de sécurité, opérateurs de transport et experts autour d'un objectif majeur : identifier et anticiper la moindre faille technique, humaine, cybernétique ou environnementale susceptible d'affecter le TER.

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