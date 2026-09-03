Tunisie: « 13e round » au Festival de Saïdia - Un beau parcours se poursuit

Deux nouvelles récompenses qui viennent enrichir le parcours d'un film déjà remarqué dans plusieurs rendez-vous cinématographiques internationaux.

Le cinéma tunisien continue de s'illustrer dans les festivals internationaux. « 13e Round », le film de Mohamed Ali Nahdi, vient de décrocher deux nouvelles distinctions au Festival de Saïdia, au Maroc : le Prix d'interprétation féminine pour Afef Ben Mahmoud et le Prix spécial du festival. Deux nouvelles récompenses qui viennent enrichir le parcours d'un film déjà remarqué dans plusieurs rendez-vous cinématographiques internationaux. Avec Afef Ben Mahmoud et Helmi Dridi dans les rôles principaux, «13e Round » raconte l'histoire d'un ancien champion de boxe qui a quitté le ring pour se consacrer à sa famille.

Sa vie bascule lorsque son jeune fils est atteint d'une maladie grave, le contraignant à affronter un passé qu'il pensait avoir laissé derrière lui. Loin d'être une simple histoire de boxe, le film de Mohamed Ali Nahdi s'intéresse avant tout à l'épreuve intime traversée par cet homme et sa famille, à leurs liens et aux choix auxquels ils se retrouvent confrontés lorsque la maladie vient bouleverser leur quotidien. Car « 13e Round » n'est pas seulement une histoire de combat. Le ring et l'univers sportif servent surtout de point de départ à une histoire plus humaine, faite de blessures, de fragilités, de volonté, de désespoir et de résistance.

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Le véritable combat se joue aussi ailleurs, dans l'intime, dans cette capacité à continuer au-delà de la mort et de la disparition. C'est probablement ce qui donne au film sa force. Il avance avec ses personnages, s'intéresse à leurs trajectoires et installe progressivement cette idée de résilience qui traverse le récit même si le destin est déjà tout tracé. Le Prix d'interprétation féminine attribué à Afef Ben Mahmoud est particulièrement à souligner. Une récompense pleinement méritée. La comédienne apporte au personnage une présence sensible et une interprétation juste, sans jamais céder à la facilité du pathos. Ce nouveau palmarès vient également confirmer l'accueil réservé au film depuis sa première mondiale à Tallinn, avant sa présentation au Festival du Caire et dans différents festivals à travers le monde.

Et le Maroc semble décidément lui porter bonheur. Après le Prix d'interprétation masculine remporté au Festival de Dakhla, « 13e Round » compte désormais trois récompenses obtenues au Maroc en seulement deux participations, avec les deux nouveaux prix décernés à Saïdia. L'aventure marocaine n'est d'ailleurs pas terminée puisqu'une troisième participation à un festival au Maroc est déjà annoncée pour le mois de novembre. Pour Mohamed Ali Nahdi et toute l'équipe de «13e Round», ces nouvelles distinctions constituent une belle reconnaissance et témoignent de la capacité du film à toucher des publics et des jurys au-delà de ses frontières.