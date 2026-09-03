Tunisie: Enfants et séniors pris en charge par l'Etat - Les vacances touchent à leur fin !

Le programme des vacances estivales, concocté par le ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes âgées au profit des enfants et des personnes âgées pris en charge par l'Etat, touche à sa fin. Certes, il aurait été plus judicieux, de la part du ministère de tutelle, d'annoncer le programme et de diffuser l'information dès son démarrage, en juin dernier. Néanmoins, il est toujours utile de savoir que ce programme a été réalisé comme convenu.

La tradition et le droit au divertissement au profit des personnes en situation précaire exigent la continuité de telles actions. La ministre de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des séniors avait effectué, jeudi dernier, une visite au centre des vacances et des loisirs pour enfants, à Hammamet, dans le but de superviser l'avant-clôture dudit programme, lequel d'ailleurs, prendra fin le 4 septembre 2026. Notons que les groupes de vacanciers, enfants et séniors soient-ils, ont été répartis sur deux centres de vacances, celui de Hammamet et celui situé à Zarzis.

Un programme «bon enfant» !

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Garantir l'accès des enfants inscrits dans les institutions de protection de l'enfance aux loisirs fait, en effet, partie des engagements de l'Etat et ce, conformément à la Convention des droits de l'enfant ainsi qu'à ces droits constitutionnels. Aussi, quelque 2644 enfants accompagnés d'un cadre éducatif professionnel ont goûté au plaisir de vivre des vacances, d'aller à la plage et de participer à des activités ludiques, à même de contribuer à leur épanouissement et à leur développement.

Parallèlement au programme initial, lequel avait démarré le 28 juin 2026, une colonie de vacances régionale a été organisée durant juillet et août au profit de 200 adolescents. Ces grands enfants ont été répartis sur quatre sessions, soit cinquante enfants par session. Ils ont été accueillis aux centres des vacances pour enfants et aux complexes des jeunes, implantés à Bizerte, Tunis, Nabeul et Sousse. Ces déplacements donnent aux enfants la possibilité de découvrir divers gouvernorats et d'en être séduits.

D'un autre côté, une quarantaine d'orphelins pris en charge par l'Etat ont eu droit à une série de colonies vacances successives et ce, du 28 juin au 22 août.

S'agissant du programme des vacances destiné aux séniors, il a compté trois sessions, réparties sur la période allant du 21 juin au 4 août 2026. Ont pris part à ce programme quelque 137 séniors, inscrits dans les maisons de retraite ou bénéficiant du programme du placement familial ou encore fréquentant les clubs de jour spécial personnes âgées. L'objectif étant de renforcer l'intégration des personnes âgées dans la société et lutter, savamment, contre leur isolement.