Madagascar: Santé - La médecine traditionnelle résiste au temps

Tisanes, raokandro et massages thérapeutiques continuent de faire partie des pratiques de soins de certains Malgaches. Ces pratiques restent utilisées pour soulager différents maux et sont également proposées dans plusieurs points de vente.

À Ambohimahitsy, Veroniaina explique que le recours à ces pratiques vient d'un savoir transmis par les générations précédentes. « Ce sont les personnes âgées de notre entourage qui nous ont appris cette façon de nous soigner. Nous continuons à l'utiliser lorsque nous sommes malades », témoigne-t-elle.

La demande se fait également sentir auprès des vendeurs de plantes médicinales. George constate que de nombreuses personnes viennent acheter des feuilles utilisées comme remèdes. « Beaucoup de personnes passent pour acheter des feuilles destinées à être utilisées comme médicaments. Elles les achètent à un prix abordable et les emportent pour se soigner », explique-t-il.

Dans la capitale, plusieurs endroits proposent des raokandro malgaches sous différentes formes. Des entreprises commercialisent également des produits à base de plantes médicinales. Sur certains emballages, plusieurs maladies ou symptômes sont mentionnés parmi les indications d'utilisation.

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Prudence

La présence de ces produits sur le marché témoigne ainsi de la persistance de la médecine traditionnelle dans les habitudes de certains consommateurs. Pour beaucoup, leur utilisation repose sur des pratiques familiales et des connaissances transmises au fil des générations.

« Le recours aux remèdes traditionnels reste toutefois une pratique qui demande de la prudence. L'utilisation d'un produit présenté comme médicinal ne garantit pas nécessairement son efficacité contre une maladie. En cas de symptômes persistants ou de maladie grave, l'avis d'un professionnel de santé reste nécessaire », souligne le médecin interrogé.