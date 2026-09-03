Madagascar: Rugby À XV - Troisieme place - Le CEA et le FTM s'offrent des retrouvailles

Entre le champion de Madagascar 2025, le FTM, et le nouveau promu, la lutte pour la troisième place aura une saveur particulière, avec six anciens joueurs du club de Manjakaray désormais dans les rangs du CEA.

Une troisième place à aller chercher, mais surtout une revanche à prendre pour le FT Manjakaray. Battu en demi-finale par le Cosfa, le champion de Madagascar 2025 retrouve le CEA d'Andranomanalina, ce dimanche à partir de 11 heures au stade Makis d'Andohatapenaka, pour la petite finale du championnat de Madagascar de rugby à XV. Une affiche qui promet d'être engagée entre deux formations qui se connaissent très bien.

Le CEA, nouveau venu cette saison dans le Top 12, a déjà réussi un joli coup face au FTM. Le 15 mars dernier, lors d'un match en retard de la 7e journée, les joueurs d'Andranomanalina s'étaient imposés sur le fil, 29 à 28, au terme d'une rencontre particulièrement disputée. Un succès qui reste forcément dans les esprits à l'heure de retrouver le champion en titre.

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Mais au-delà du résultat de cette première confrontation, cette petite finale sera marquée par les retrouvailles entre plusieurs joueurs. Six éléments issus du FT Manjakaray évoluent actuellement sous les couleurs du CEA. Ils connaissent donc parfaitement leur ancien club, ses habitudes et une partie de ses points forts. De quoi ajouter une dimension particulière à ce duel et faire monter la tension avant le coup d'envoi.

Revanche

Pour Antonio Rabeherison, dit coach Son, entraîneur du FT Manjakaray, l'objectif est clair : terminer la saison sur une bonne note et retrouver une place sur le podium. Après avoir remporté le titre national l'année dernière, le club veut éviter de repartir les mains vides au terme d'une saison qui n'aura pas répondu à toutes ses ambitions.

De son côté, le CEA de Falisoa Narindra Rakotondrainibe aborde cette rencontre avec l'ambition de confirmer la réussite de sa première saison parmi l'élite. « Nous jouerons pour la troisième place, synonyme de réussite pour notre saison, même si nous visions le sacre national », souligne Falisoa Narindra Rakotondrainibe, entraîneur du CEA d'Andranomanalina.

Une déclaration qui résume l'état d'esprit du promu. L'ambition initiale était de viser le titre, mais une place sur le podium constituerait déjà une performance remarquable pour une équipe qui découvre cette saison le Top 12.

Le CEA pourra surtout s'appuyer sur la confiance née de son succès face au FTM en mars. S'imposer d'un seul point contre le champion de Madagascar 2025 avait démontré que le promu était capable de rivaliser avec les références du rugby malgache.

Le FT Manjakaray, de son côté, aura à coeur de montrer un autre visage. L'enjeu est double : décrocher la médaille de bronze et prendre sa revanche sur une équipe qui l'avait battu au terme d'un scénario à suspense. Entre expérience, revanche et ambition, tous les ingrédients sont donc réunis pour une petite finale électrique.

Pour le CEA comme pour le FTM, il restera 80 minutes pour transformer une saison contrastée en une troisième place synonyme de satisfaction.