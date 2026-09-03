Madagascar: Ivoloko - Godar prépare son premier « One Man Show »

L'humoriste Godar franchit un nouveau cap avec son premier spectacle en solo, prévu le 10 octobre à partir de 15 heures à Ivokolo Analakely.

Seul face au public, mais avec une multitude de situations à raconter, Godar s'apprête à relever un nouveau défi. Connu sous ce nom de scène, Miranto Andriamampita présentera son premier « One Man Show », un spectacle consacré à l'humour et aux scènes de la vie quotidienne.

« Je parlerai de la vie quotidienne avec 100 % d'humour : des situations drôles dans la société, des artistes actuels et de ceux d'autrefois, ainsi que des situations que l'on rencontre au travail, en ciblant particulièrement les jeunes et les adultes », explique-t-il.

Habitué à évoluer aux côtés d'autres humoristes, Godar sera cette fois principalement seul sur scène. Une expérience qui nécessite, selon lui, une préparation importante. Quelques amis humoristes devraient néanmoins participer au spectacle. L'artiste souhaite surtout proposer « l'humour sous différentes formes, au-delà du simple stand-up ».

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L'aventure artistique de Godar commence grâce aux encouragements de son père, qui l'oriente vers l'art dramatique auprès de Henri Randrianierenana. Ce dernier aurait également décelé son potentiel comique et l'aurait encouragé à l'exploiter. Godar fait ensuite ses premiers pas sur scène lors de « Talenta sy Kanto », au CCESCA Antanimena.

Un artiste aux multiples activités

Progressivement, son talent lui permet de se faire remarquer par des figures de l'humour malgache. Francis Turbo et Gothlieb lui donnent notamment l'occasion d'assurer leurs premières parties. Il participe également au « Fetin'ny Maman tu », à Antsahamanitra, avec LH Pro.

Au-delà de l'humour, Godar est également animateur radio et acteur dans des films malgaches. Il travaille parallèlement au sein d'une ONG et exerce une activité professionnelle en lien avec sa formation universitaire.

Son inspiration vient principalement de l'observation de son environnement et de l'actualité.