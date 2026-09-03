Madagascar: Reconnaissance - Six photographes honorés

Derrière chaque image se cachent un regard, une histoire et une mémoire à préserver. À Madagascar, six photographes professionnels viennent de voir leur parcours officiellement reconnu. Membres de l'Union des photographes professionnels de Madagascar (UPPM), Chénila Nathoo, Yves Randriarimalala, dit Teg Yves, Sitraka Andrianatoandro, Christian Raoelison, dit Kriss Raoelison, Mahefa Dimbiniaina Randrianarivelo, dit Matchbox, et Toliniaina Razafiarivony ont été distingués lors d'une cérémonie tenue hier à la Bibliothèque nationale de Madagascar, à Anosy.

Sous le patronage du ministère de la Communication et de la Culture, le ministre O'Gascar Fenosoa leur a décerné le titre de « Chevalier de l'Ordre des Arts, des Lettres et de la Culture ». Cette distinction récompense leur parcours, leur engagement professionnel ainsi que leur contribution au développement, à la valorisation et au rayonnement de la photographie malgache.

À travers leurs oeuvres, leur savoir-faire et leur engagement, les six photographes participent à documenter la société malgache et à témoigner de leur époque. Leur travail contribue également à préserver la mémoire visuelle du pays et à transmettre un patrimoine aux générations futures.

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La distinction dépasse ainsi la reconnaissance individuelle des six récipiendaires. Elle met en lumière la place de la photographie professionnelle dans la vie culturelle, sociale et économique de Madagascar. Par leur regard, les photographes contribuent à la valorisation du patrimoine, à la construction de la mémoire collective et au rayonnement de la création malgache.

Fondée en 2013, l'UPPM est une association professionnelle à but non lucratif qui rassemble des photographes professionnels exerçant à Madagascar. Depuis plus de 10 ans, elle oeuvre à la professionnalisation, à la promotion et à la structuration de la photographie malgache.

L'Union défend notamment les intérêts professionnels de ses membres, en particulier leurs droits d'auteur, et milite pour une meilleure reconnaissance et protection du métier. Elle accompagne également les photographes à travers la formation, le partage d'expériences et la transmission des savoir-faire.