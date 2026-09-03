Madagascar: Banque - La BMOI sécurise les paiements

La carte bancaire prend une place croissante dans les habitudes de paiement, mais son utilisation exige également davantage de vigilance. La BMOI met ainsi l'accent sur l'éducation financière et les bons réflexes à adopter avec sa carte Visa, notamment à travers l'initiative « Payez Libre». Une démarche qui vise à accompagner les utilisateurs vers des paiements plus sûrs, tout en contribuant à la modernisation des pratiques financières à Madagascar.

Pour Harimbola Rakotoarisoa, directeur de la Production bancaire à la BMOI, la modernisation du système de paiement ne peut être dissociée de l'éducation financière. La banque estime qu'une meilleure compréhension des outils bancaires constitue une condition essentielle pour permettre aux utilisateurs de profiter pleinement des nouvelles solutions de paiement. L'enjeu est donc autant technologique que pédagogique.

« La BMOI est convaincue depuis longtemps que la modernisation du système de paiement à Madagascar doit aller de pair avec l'éducation financière », explique-t-il.

Précautions

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Cette vision place l'utilisateur au centre de l'évolution des services financiers, en l'encourageant à mieux connaître les fonctionnalités de sa carte ainsi que les précautions à prendre.

Jessy Rakotoniaina, responsable Cash Management à la BMOI, rappelle de son côté que la carte bancaire est avant tout un moyen de paiement. Elle permet à son détenteur de régler ses achats et d'effectuer différentes opérations du quotidien. Elle peut également être utilisée lors de déplacements à l'étranger. Une utilisation régulière et maîtrisée facilite ainsi le suivi des dépenses et des opérations financières.

Mais cette liberté implique également certaines précautions. Le code confidentiel à quatre chiffres doit rester strictement personnel. Il est notamment utilisé lors des retraits aux guichets automatiques ou pour certains paiements sur terminal. Le cryptogramme visuel, composé des trois chiffres inscrits au dos de la carte, est utilisé pour les paiements en ligne sur des sites fiables et sécurisés.

Le numéro à seize chiffres de la carte et sa date d'expiration peuvent également être nécessaires pour effectuer des achats en ligne. La BMOI recommande toutefois de vérifier la présence de « https » et du cadenas dans la barre d'adresse avant de saisir ces informations.