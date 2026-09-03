Madagascar: Sécurité - Les parents redoublent de vigilance

3 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Fanilo Mampianintsoa

La rentrée scolaire a débuté, mais l'inquiétude persiste chez certains parents. Au-delà des fournitures et des frais de scolairité, la sécurité des enfants sur le trajet entre la maison et l'école constitue une préoccupation majeure.

Pour limiter les risques, certains parents préfèrent accompagner eux-mêmes leurs enfants à l'aller comme au retour. D'autres, retenus par leurs activités professionnelles, confient cette responsabilité à une aide à domicile. Des consignes précises sont alors établies : rester vigilant, éviter que l'enfant s'attarde et surtout lui interdire de jouer en chemin. « Si possible, il serait préférable que les parents récupèrent eux-mêmes leurs enfants. Il est vraiment difficile de confier cette responsabilité à une autre personne », témoigne un parent.

La situation est particulièrement préoccupante pour les plus jeunes, qui restent dépendants des adultes pour leurs déplacements. Pour les parents, la vigilance doit donc être permanente, aussi bien sur le trajet qu'aux abords de l'établissement scolaire. À l'heure où les écoliers reprennent progressivement le chemin de l'école, la question de leur sécurité reste ainsi au coeur des préoccupations familiales.

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