Afrique: Football - Turque - Rayan Raveloson surclasse Mohamed Salah

Nouvelle aventure. Le capitaine des Barea, Rayan Raveloson, poursuit sa carrière sous les couleurs de son nouveau club turc, Amed SK. La troisième journée de la Super Ligue turque, disputée ce week-end, a notamment été marquée par la victoire 2-1 d'Amed SK face à Trabzonspor, le club de la star égyptienne Mohamed Salah.

L'ancien ailier droit de Liverpool, âgé de 34 ans, a inscrit l'unique but de son équipe à la 11e minute. Amed SK a égalisé avant la pause, puis a arraché la victoire dans les toutes dernières minutes de la rencontre.

Crédité de six points après trois journées, Amed SK occupe la cinquième place du classement, avec deux victoires, obtenues lors des première et troisième journées, et une défaite lors de la deuxième.

Relancé

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Trabzonspor occupe, pour sa part, le 11e rang avec quatre points. Le club de la star égyptienne concède ainsi sa première défaite de la saison, après un match nul lors de la première journée, suivi d'une victoire.

Galatasaray caracole provisoirement en tête avec sept points, devant Genclerbirligi, qui compte également sept points, puis Besiktas et Fenerbahçe, crédités de six points chacun.

Lors de la quatrième journée, Amed SK se déplacera dimanche sur la pelouse de Kasimpasa, huitième avec cinq points.

Ancien joueur de l'AJ Auxerre, Rayan Raveloson est l'un des cadres de la sélection malgache. Souvent porteur du brassard de capitaine, il figure parmi les joueurs les plus régulièrement convoqués chez les Barea depuis son arrivée en sélection en 2019, année où Madagascar avait disputé, pour la première fois, la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations, en Égypte.

L'actuel milieu défensif d'Amed SK totalise cinquante sélections et neuf buts sous le maillot malgache. Pour le natif d'Antsiranana, l'aventure se poursuit désormais en Turquie.