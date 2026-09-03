Afrique: Moto Mxoan Africa - Jérémy et Steven en bronze

Six représentants, un podium. Le duo malgache formé par Jérémy Rakotoarimanana, au guidon d'une KTM 250, et Georges Steven Karnezis, sur une Fanatic 250, a décroché la troisième place dans la catégorie MX2, avec 42 points. Il termine derrière l'équipe sud-africaine, créditée de 101 points, et la paire zimbabwéenne, avec 69 points, lors du Motocross of African Nations.

Le sommet africain s'est déroulé du 28 au 30 août au Gallina Motocross Park, à Windhoek, en Namibie. Au classement individuel, Jérémy a terminé sixième à l'issue des trois manches, tandis que Steven s'est classé 12e.

Dans la catégorie 125 cc, l'équipe malgache composée de Sincère Heritiana et Lucas Mandresy Szmurlo, tous deux sur KTM 250, a pris la cinquième place du classement final, derrière l'Afrique du Sud, la Namibie, l'Ouganda et le Zimbabwe.

Chez les élites, Mathias Plantive, sur Husqvarna 450 cc, et Claudio Tida, sur Fanatic 450 cc, ont dû abandonner dès la première manche, samedi, à la suite de la chute du quadruple champion national.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« J'ai fait une grosse chute par l'avant au sixième tour. J'étais obligé de m'éjecter de la moto pour éviter que la chute ne soit trop lourde (...) Je rampais et commençais à me relever pour me mettre en sécurité lorsque Claudio m'a percuté (...) Rien de très grave, pas de fracture », a expliqué Mathias, vice-champion d'Afrique l'an passé.

La course s'est ainsi arrêtée prématurément pour les deux pilotes, la moto de Claudio ayant subi un problème de radiateur à la suite de la chute.