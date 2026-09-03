Madagascar: Lutte - World nomad games - Henintsoa Rakotovelo échoue au deuxième combat

Élimination précoce. Engagé dans la catégorie des -80 kg en Alysh, ou lutte avec kimono et ceinture, Mialy Henintsoa Rakotovelo a été éliminé de justesse par l'Indien Kuvenu Puro à son deuxième combat, en huitièmes de finale hier aux 6es World Nomad Games au Kirghizistan.

Le combat a été très disputé. Malgré son avantage dans les techniques de plaquage, Henintsoa n'a pas réussi à contenir la série de projections de son adversaire. Henintsoa avait pourtant défait au premier combat le Russe Uskonbaev. Vingt-quatre combattants ont été en lice dans cette catégorie.

Le deuxième représentant de la Grande Île, Heriniaina Arsène Randrianasolo, chez les -60 kg, a été éliminé d'entrée par le Kazakh Turmakhanbet en huitièmes de finale. Ce dernier a su profiter de l'hésitation d'Arsène à chaque relance. Onze concurrents ont été engagés dans la catégorie. Se focalisant depuis toujours sur les luttes libre, gréco-romaine ou sur plage, les lutteurs du pays nécessitent encore plus de travail et de préparation pour ce style de lutte à ceinture pour espérer de meilleurs résultats.