Madagascar: Lutte - World nomad games - Henintsoa Rakotovelo échoue au deuxième combat

3 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Élimination précoce. Engagé dans la catégorie des -80 kg en Alysh, ou lutte avec kimono et ceinture, Mialy Henintsoa Rakotovelo a été éliminé de justesse par l'Indien Kuvenu Puro à son deuxième combat, en huitièmes de finale hier aux 6es World Nomad Games au Kirghizistan.

Le combat a été très disputé. Malgré son avantage dans les techniques de plaquage, Henintsoa n'a pas réussi à contenir la série de projections de son adversaire. Henintsoa avait pourtant défait au premier combat le Russe Uskonbaev. Vingt-quatre combattants ont été en lice dans cette catégorie.

Le deuxième représentant de la Grande Île, Heriniaina Arsène Randrianasolo, chez les -60 kg, a été éliminé d'entrée par le Kazakh Turmakhanbet en huitièmes de finale. Ce dernier a su profiter de l'hésitation d'Arsène à chaque relance. Onze concurrents ont été engagés dans la catégorie. Se focalisant depuis toujours sur les luttes libre, gréco-romaine ou sur plage, les lutteurs du pays nécessitent encore plus de travail et de préparation pour ce style de lutte à ceinture pour espérer de meilleurs résultats.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.