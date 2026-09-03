Madagascar: Basketball 5X5 - U20 Filles - EBF et MB2ALL dominent leur poule

3 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Le sommet national U20 de basketball 5x5 bat son plein à Fianarantsoa. Après quatre journées de compétition, la bataille s'intensifie et les équipes annoncées parmi les favorites affichent déjà leurs ambitions. Deux formations se détachent nettement : MB2ALL d'Analamanga et EBF de la Haute Matsiatra.

Dans la poule B, MB2ALL a confirmé son excellent début de tournoi en dominant Fandrasa sur le score de 42 à 26. Avec cette nouvelle victoire, l'équipe d'Analamanga totalise désormais 10 points et occupe seule la tête du classement provisoire. Elle affiche également une solide différence de points de +97.

Derrière, SEPA ABM et Dunamis comptent chacun 8 points, tandis que Pintade et Fandrasa suivent avec 7 points. Dunamis s'est justement illustrée lors de la quatrième journée en s'imposant largement face au CBB (70-22), un succès qui lui permet de rester au contact du leader.

Dans la poule A, EBF, qui évolue à domicile, réalise également un parcours sans faute. Les joueuses de Fianarantsoa ont pris le dessus sur le CBF (49-31) et portent leur total à 8 points. Avec une différence de points de +127, EBF affiche pour l'instant la meilleure marge du tournoi.

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Phoenix, battu par l'AST (61-47), conserve toutefois la deuxième place avec 7 points. L'AST profite de ce succès pour porter son total à 6 points, devant le CBF (5 points) et M2BC Star (4 points).

Au fil des journées, MB2ALL et EBF s'affirment comme les deux équipes à battre. Leurs performances confirment leurs ambitions dans ce sommet national U20, où chaque rencontre peut désormais peser lourd dans la course aux phases décisives.

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