Madagascar: Concert - Reko retrouve la scène pour « Upside Down »

Le groupe Reko donne rendez-vous à son public au Palais des Sports pour un concert porté par son quatrième album, Upside Down, avec plus de quarante titres au programme.

Le Palais des Sports s'apprête à accueillir Reko pour l'un de ses rendez-vous les plus attendus de l'année. Fidèle à son traditionnel concert annuel, le groupe retrouvera son public le 20 septembre à 15 heures, lors d'un spectacle organisé par Studio 53 en collaboration avec Orange Madagascar. Ce partenariat, désormais officiel, fait également de Reko un ambassadeur de la marque. Sur scène, la formation mettra à l'honneur son quatrième album, Upside Down, sorti en juin, ainsi que plusieurs morceaux phares de son répertoire.

Upside Down marque une nouvelle étape dans le parcours de Reko. Cinq chansons en anglais extraites de l'album seront particulièrement mises en avant. Au total, le public découvrira plus de 40 titres, entre morceaux à écouter et chansons à vivre, dans un spectacle conçu comme un moment de partage et d'émotions.

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Le concert sera organisé en deux parties et accueillera plusieurs invités, dont Jimmy Harison, Ericka Durock du groupe TGC et DJ Sugar Nathan. Des collaborations musicales sont également prévues, avec notamment des reprises de chansons de Reko par les artistes invités. Leur sélection répond à la volonté d'apporter « une touche venant d'eux, en lien avec notre musique », nous confie-t-on.

Le plus important

Habituellement organisé en décembre, le rendez-vous annuel de Reko se tiendra exceptionnellement en septembre cette année, notamment en raison de l'indisponibilité du Palais des Sports en décembre. Le groupe souhaite toutefois renouer avec cette période dès l'année prochaine, celle-ci revêtant une importance particulière pour lui.

« C'est vraiment le concert le plus important de Reko dans l'année. C'est celui où nous allons accomplir beaucoup de choses et donner le maximum de notre énergie», souligne Fy Rasolofoniaina, l'un des piliers du groupe.

Reko revendique par ailleurs une musique ouverte à tous. « Notre musique est destinée à tout le monde. Elle n'est pas spécialement évangélique », explique Fy Rasolofoniaina. Il compare cette philosophie à la lumière du soleil : « Comme le soleil qui se lève pour tout le monde et apporte sa lumière à tous, notre musique veut aussi donner de la lumière à tout le monde. »

Reko célèbre cette année ses huit ans d'existence. Le groupe réunit notamment Diary à la basse et au chant, Zazah à la batterie, Princia à la guitare, ainsi que Fy à la guitare acoustique et au chant lead.

La formation évolue dans un registre folk progressif, avec la guitare acoustique comme base, enrichie par les autres instruments. Reko s'est déjà illustré lors de ses précédents rendez-vous au Palais des Sports, régulièrement organisés à guichet fermé. L'année dernière, le groupe a également décroché le titre de meilleur concert de l'année.

Avec ce nouveau rendez-vous, Reko entend offrir un nouveau temps fort à son public, entre découverte d'Upside Down, titres en anglais, collaborations et grands classiques de son répertoire. Un concert placé sous le signe de la musique, du partage et de l'émotion.