Madagascar: Tennis - Dally Randriantefy se retire pour raisons de santé

3 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

La Direction technique nationale du tennis malgache connaît un changement temporaire à sa tête. Dans un communiqué adressé aux ligues, clubs, entraîneurs, joueurs et partenaires de la Fédération malgache de tennis (FMT), Dally Randriantefy annonce qu'elle n'est momentanément plus en mesure d'assurer ses fonctions de directrice technique nationale pour des raisons de santé.

Cette indisponibilité est prévue pour une durée indéterminée, pouvant aller jusqu'à six mois, voire au-delà, précise-t-elle. Cette décision doit lui permettre de se consacrer pleinement à son rétablissement, tout en assurant la continuité des activités techniques du tennis malgache.

Pour assurer l'intérim, Njaka Randriamalala a été désigné directeur technique national par intérim. Il aura pour mission de maintenir le fonctionnement de la Direction technique nationale et d'assurer le suivi des différents dossiers et activités durant cette période.

Dally Randriantefy remercie par ailleurs l'ensemble des acteurs du tennis malgache pour leur compréhension et leur collaboration. Cette transition vise ainsi à garantir la continuité des activités, dans l'attente de son retour à la tête de la Direction technique nationale.

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