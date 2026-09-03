Madagascar: Atsimo Andrefana Business Week - Quid des impacts économiques sur la région

Toliara accueille à partir de ce jour un événement économique majeur, dont les impacts sont attendus pour pousser toute la région vers le développement et la prospérité.

Une semaine stratégique. « Atsimo Andrefana Business Week » a démarré dimanche dernier par le « golden run » et prendra fin par un spectacle show-biz, dimanche prochain. Une course pédestre a été organisée afin de souligner l'importance du fait que courir, c'est avancer et que c'est une preuve d'endurance dans l'entrepreneuriat et les activités économiques.

Ce jour, le « village économique» ouvrira ses portes au Jardin de la Mer de Toliara, où des stands d'exposition d'opérateurs économiques locaux seront à l'honneur. « Le village économique est un espace dédié aux échanges, aux opportunités d'affaires et à la mise en lumière des acteurs économiques de la région », souligne Corine Samarthe, une des organisatrices de l'événement.

Le lieu accueillera le « Speed recruiting », un espace dédié aux jeunes diplômés ou non, en quête d'un premier essai ou d'un énième essai dans le monde du travail.

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Deux jours seront consacrés à des conférences où sept thèmes majeurs seront débattus. « Toliara 2030 : Faire de l'Atsimo Andrefana une destination d'excellence internationale » ouvre le bal avec des panélistes issus du monde du tourisme, de l'économie bleue et de l'entrepreneuriat. L'événement discutera de la modernisation de la filière agricole et pastorale, des groupements professionnels, lesquels sont considérés comme des « unions de façade » ou comme une véritable force de frappe économique.

Les femmes leaders et les jeunes entrepreneurs, considérés comme les nouveaux visages de l'économie régionale, figureront aussi parmi les thèmes abordés. Enfin, l'enseignement supérieur, à travers l'Université de Toliara, interviendra le vendredi 4 septembre sur la question de la « synergie université-entreprise ».

Impacts réels

« L'événement Atsimo Andrefana Business Week en est à sa deuxième édition cette année. Quels enseignements ont été tirés de l'édition précédente ? Quelles sont les priorités qui ont été considérées ? C'est ce que j'attends de l'événement », souligne Cynthia Velosoa, étudiante en dernière année en sciences à l'université de Toliara.

Le thème « Investir dans l'Atsimo Andrefana : quelles opportunités pour les secteurs du tourisme et de l'économie bleue ? », prévu demain à la première heure, est prévu pour répondre, en partie, à cette question. À elle d'indiquer qu'elle attend des réponses pratiques qui feront réellement avancer la région Atsimo Andrefana. « Pourquoi sommes-nous toujours à la phase de décollage économique, pourquoi n'arrivons-nous pas à la phase d'accélération et de vitesse ? », s'interroge-t-elle.

Des dossiers sensibles, à l'image de « Vara Mada», qui investit près de 1 milliard de dollars avec ses nouveaux propriétaires américains, seront sûrement remis sur le tapis. Un exemple concret qui freine l'enthousiasme des investisseurs qui veulent bien venir, mais se heurtent à du verre, au constat du climat des affaires et de l'ambiance sociale dans la région.

Le tourisme absorbe-t-il la masse en recherche de travail qui augmente chaque année à Toliara et ses environs ? L'industrie, autre que minière, est-elle envisageable? Une cimenterie, une usine de transformation agroalimentaire ? Autant de questions auront peut-être des réponses durant l'événement. La semaine s'achèvera samedi soir avec le « red carpet » des Atsimo Andrefana Economic Awards, une cérémonie placée sous le signe de l'excellence, de la reconnaissance et de l'ambition.