Tunisie: Grand Tunis - la STEG annonce des coupures d'électricité entre 20h et 1h dans ces zones

2 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par S.R

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a annoncé que des coupures périodiques d'électricité pourraient être enregistrées ce mercredi 2 septembre 2026 dans plusieurs zones du Grand Tunis, entre 20h et 1h du matin, et ce, à intervalles intermittents.

Selon la STEG, cette mesure s'inscrit dans le cadre des dispositions visant à préserver la sécurité et la pérennité du réseau électrique. La durée et la fréquence des coupures dépendront de l'état du réseau et des nécessités liées à l'équilibre entre la production et la consommation.

Les zones susceptibles d'être concernées sont notamment Mornag, Borj Cédria, Radès, La Goulette, Ben Arous, Mégrine, El Ghazala, Mhamedia, Le Kram, La Nouvelle Médina, Jardins d'El Menzah, Borj Touil, Sahnaja, Jedeida, Manouba, Ain Zaghouan, Ennasr et La Soukra.

La STEG précise que le rétablissement de l'électricité pourrait intervenir sans préavis et invite ainsi les citoyens à prendre les mesures préventives nécessaires.

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La société souligne également que cette liste n'est pas définitive et que d'autres zones pourraient être concernées en fonction de l'évolution de la situation et des besoins liés à l'équilibre entre la production et la consommation.

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