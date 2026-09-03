Tunisie: Coupures d'électricité ce soir - Voici la liste complète des zones concernées dans tout le pays

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a annoncé que des coupures périodiques d'électricité pourraient être opérées ce mercredi 2 septembre 2026, entre 20h et 1h du matin, et ce, à intervalles intermittents, en fonction de la situation du réseau électrique et des impératifs liés à l'équilibre entre la production et la consommation.

Cette mesure intervient, selon la STEG, dans le cadre des dispositions visant à préserver la sécurité et la pérennité du système électrique.

Plusieurs zones du pays sont susceptibles d'être concernées.

Dans le Grand Tunis, les coupures pourraient toucher Mornag, Borj Cédria, Radès, La Goulette, Ben Arous, Mégrine, El Ghazala, Mhammedia, Le Kram, La Nouvelle Médina, Jardins d'El Menzah, Borj Touil, Sahnaja, Jedeida, Manouba, Aïn Zaghouan, Ennasr et La Soukra.

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Nord : plusieurs zones du Cap Bon, de Zaghouan et de Bizerte concernées

Dans le gouvernorat de Nabeul, les zones citées sont Kélibia, Nabeul, Hammamet, Menzel Bouzelfa, Menzel Temime, Soliman, Takelsa, Somâa, Korba, Dar Chaâbane, Tazarka, Maamoura, Béni Khalled, Béni Khiar et Hammam El Ghezaz.

Dans le gouvernorat de Zaghouan, la liste comprend Jebel Oust, Ez-Zriba, Bir Mcherga, En-Nadhour, Zaghouan Nord, El Fahs et Bouachir.

Dans le gouvernorat de Bizerte, sont notamment concernés Zarzouna, Ghezala, Menzel Bourguiba, Tinja, Menzel Abderrahmane, Zaouia, Aousja, Ghar El Melh, Utique, Sejnane, Khetmine, Mateur, Menzel Jemil et Metline.

Nord-Ouest : plusieurs localités concernées

Dans le Nord-Ouest, les coupures pourraient concerner Rouhia, Makthar, Ghardimaou, Oued Mliz, Bou Salem, Goubellat, Gaâfour, Chemtou, Nefza et Touiref.

Centre : une liste étendue de zones concernées

Dans la région du Centre, la STEG cite Rakkada, Bouhajla, Aïn Jelloula, Nasrallah, Menzel El Mhiri, Ouled Achour, Essouheilat, Sbikha, El Ala, Enfidha, Hergla, Bouficha, la zone industrielle d'Enfidha, Hammam Sousse, Akouda, la cité universitaire, Kalaa Sghira, Ksar Lemsa, Jemmal, Ksar Hellal, Sayada, Zaouiet Kontoch, Bennane, M'saken, Bouhjar, Zaouia Sousse, Sahline, Menzel Kamel, Moknine, Chabba, Bekalta, Cherban, Rejiche, Souassi, Kerkak, Sidi Bou Ali, Kalaa Kebira, Erriadh, Khzama, Sahloul 3, Ouled Chamakh, la zone industrielle d'El Jem, Bennane, Touza et Chtiouine.

Sfax : plusieurs délégations et zones urbaines

Dans le gouvernorat de Sfax, les zones concernées sont Menzel Chaker, Sfax Sud, Sakiet Ezzit, Sakiet Eddaïer, Bir Ali Ben Khalifa, Mahres, Agareb, El Amra, Tina, Sfax Ouest, Sfax Ville, Jebeniana et Hencha.

Sud : de Gabès à Médenine

Dans le gouvernorat de Gabès, la liste comprend Hay El Amal, Gabès Ville, El Mzawir, Hay Hached, Matrouch, Menzel Habib, El Metouia, Ouedhref, Mareth et El Hamma.

À Djerba, les zones citées sont Midoun, Houmt Souk, El May, El Jorf, Essakifa, Rebana, El May, Aghir et Sedouikech.

Dans le gouvernorat de Kébili, les coupures pourraient toucher Kébili Ville, Janoura, Ras El Aïn, El Golâa, Douz et El Faouar.

Dans le gouvernorat de Tataouine, sont concernées Hay El Mehrajène, Tataouine Nouvelle, Hay Oued El Ghem, Bir Lahmar, Ghomrassen, Remada et Ezzahra.

Dans la zone Zarzis-Ben Guerdane, la liste comprend El Basatine, El Mounassa, Ez-Zaouia, El Hicham, Ras Jedir, Ben Guerdane, Hay Mars et El Kharrouba.

Dans le gouvernorat de Médenine, les zones citées sont El Dergoulia, Hay Route de Gabès, Hay Ennour, Lebba, Béni Khedache, Hassi Amor, Bougrara et Harich.

Sud-Ouest : plusieurs localités également concernées

Dans le Sud-Ouest, la STEG cite El Hamma, Lajred, Boumerdès, Chibika, Deguech, El Galâa, Souk Jedid, Echraya, El Hammar, El Makarem, Ech-Chakhar, En-Nouayel, Majel Bel Abbès, El Alenda, Nasrallah, Fouchana, El Hichria, Ouled Hafouz, El Ayoun, Hazoua, Hassi Ferid, Ouled Hamed, Oum El Adham, El Haqna, Mazzouna et Nefta.

La STEG précise toutefois que le rétablissement de l'électricité pourrait intervenir sans préavis et appelle les citoyens concernés à prendre les mesures préventives nécessaires.

La société souligne par ailleurs que la liste communiquée n'est pas définitive. D'autres zones pourraient ainsi être concernées en fonction de l'évolution de la situation du réseau et des exigences liées à l'équilibre entre la production et la consommation.