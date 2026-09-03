Tunisie: « Big Four » - Qui contrôle vraiment la confiance financière mondiale ?

Audit, conseil et confiance financière: derrière les Big Four, c'est une partie du pouvoir économique mondial qui se joue. « Deloitte », « PwC », « EY » et « Kpmg » occupent une position stratégique dans l'architecture de la finance internationale. À l'heure de l'intelligence artificielle, de la concentration des centres de décision et de la montée en puissance des économies émergentes, leur modèle historique est confronté à de nouvelles tensions. Pour les économies du Sud, et notamment pour la Tunisie et l'Afrique, cette recomposition pose une question centrale : qui produit la valeur, qui la certifie et surtout qui détient le pouvoir d'en définir les règles ? L'architecture mondiale de la confiance financière est appelée à évoluer. Salma Charni, économiste, experte en gestion des risques et en data, décrypte ces mutations et leurs implications pour les économies du Sud.

Salma Charni, économiste, experte en gestion des risques et en data, formée dans de grandes écoles internationales et forte de sept années d'expérience dans les secteurs bancaire et gouvernemental canadien, analyse les transformations profondes à l'oeuvre dans l'architecture mondiale de la finance et de la confiance économique.

« Deloitte », « PwC », « EY » et « Kpmg », les quatre grands cabinets occidentaux communément désignés sous le nom de « Big Four », continuent de jouer un rôle central dans la finance mondiale. Cette position soulève pourtant un paradoxe : un pouvoir discret, rarement débattu dans le contexte tunisien, malgré les controverses qu'il suscite à l'échelle internationale et, surtout, les interrogations qu'il soulève sur l'évolution de l'ordre économique mondial.

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Pendant près d'un siècle, les « Big Four » ont contribué à structurer la confiance financière mondiale. Leur rôle dépasse largement celui de simples cabinets d'audit. Ils participent à rendre une entreprise crédible, finançable, défendable et acceptable aux yeux des investisseurs et des marchés. Cette infrastructure, souvent invisible pour le grand public, constitue ainsi l'un des piliers du fonctionnement de l'économie mondiale. Cette architecture mérite aujourd'hui d'être examinée. Selon Salma Charni, trois dynamiques se superposent.

La première est économique. Ces cabinets sont à la fois auditeurs, conseillers et partenaires de leurs clients, ce qui crée une zone de tension structurelle dans la gestion des risques et dans la séparation entre contrôle et conseil.

La deuxième est technologique. L'intelligence artificielle automatise progressivement une partie des tâches confiées aux profils juniors, fragilisant ainsi le modèle pyramidal historique sur lequel repose une partie de l'organisation des grands cabinets.

La troisième est géopolitique. Dans un monde devenu plus multipolaire, la figure d'un arbitre occidental unique de la confiance économique perd progressivement de sa portée universelle.

Où se situe réellement le pouvoir ?

Au-delà des chiffres de plus de 219 milliards de dollars de revenus cumulés et plus de 1,5 million de collaborateurs, la question centrale concerne désormais la localisation du pouvoir de décision. La centralisation est souvent présentée comme une réponse technique aux exigences de l'intelligence artificielle, à la maîtrise des coûts ou encore au renforcement du contrôle qualité mais elle peut également conduire à concentrer les arbitrages stratégiques et une partie de la valeur dans quelques grands centres de décision occidentaux, principalement aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Dans le cas des réseaux des « Big Four » opérant en Tunisie, cette centralisation peut également se traduire par une concentration des décisions à l'échelle des maisons-mères ou des grands pôles régionaux, notamment en France, tandis que les entités locales restent largement chargées de l'exécution des missions.

Salma Charni précise que les États-Unis constituent la première source de revenus pour trois des quatre grands réseaux. Une part considérable du chiffre d'affaires mondial de certains cabinets y est générée. Dans ce contexte, les référentiels de risque et certaines pratiques professionnelles tendent à s'aligner sur les standards américains, y compris lorsque les missions concernent d'autres régions du monde.

Le Sud produit, le Nord consolide la valeur

Pour les pays du Sud, cette architecture peut engendrer un déséquilibre structurel. Les équipes locales produisent une partie importante de la connaissance opérationnelle et des analyses de terrain, tandis que la valeur stratégique est susceptible d'être consolidée dans d'autres centres de décision.

Même en l'absence de transfert explicite de données, l'accumulation des missions et des connaissances produites localement peut contribuer à créer un avantage compétitif durable au bénéfice des centres décisionnels et de leurs clients stratégiques. L'employé local peut se retrouver cantonné à un rôle d'exécutant au sein d'une chaîne de sous-traitance intellectuelle. Le partenaire local voit son rôle d'entrepreneur évoluer vers celui de gestionnaire d'une stratégie définie à un autre niveau du réseau. Quant au client local, il finance une expertise dont les bénéfices peuvent, à terme, être réutilisés au profit d'acteurs mieux positionnés dans la hiérarchie mondiale.

Cette situation pose également une question majeure : celle de la dissociation entre une décision stratégique concentrée et une responsabilité juridique fragmentée.

Chaque entité locale demeure distincte, ce qui limite la portée des régulateurs nationaux, alors que les arbitrages, les flux de connaissances et une partie de la valeur peuvent être organisés à l'échelle du réseau mondial. L'affaire PwC en Australie illustre, selon l'experte, ce décalage entre intégration économique et fragmentation juridique. Des informations sensibles auraient circulé au sein du réseau pour être exploitées dans le cadre de missions internationales, avant que la responsabilité ne soit principalement circonscrite au périmètre local lors de la crise.

Le régulateur national dispose ainsi d'un levier limité face à une organisation économiquement intégrée mais juridiquement éclatée.

Lorsque les fonctions liées au risque, à la qualité et aux technologies sont centralisées, la conformité cesse dès lors d'être une simple question technique. Elle devient un véritable enjeu de souveraineté économique et réglementaire.

Sur le plan géopolitique, cette évolution s'inscrit dans une transformation plus large de l'économie mondiale. La richesse mondiale n'est plus exclusivement concentrée dans les économies occidentales. Pourtant, les mécanismes de validation et de reconnaissance de cette richesse demeurent largement structurés autour d'institutions et de standards historiquement dominés par l'Occident.

Les Brics pèsent désormais davantage que le G7 en parité de pouvoir d'achat, mais ils ne disposent pas encore d'un système unifié de certification et d'arbitrage comparable à celui incarné, dans certains domaines, par les « Big Four ».

Un nouvel ordre en gestation

Ce décalage entre production de valeur et validation de cette valeur peut devenir une source de fragilité pour le système économique mondial. Les différentes crises récentes montrent que les grands acteurs de l'audit et du conseil évoluent au coeur des rapports de force économiques et géopolitiques internationaux, et non en dehors de ceux-ci.

Un nouvel ordre est donc en gestation, mais il demeure fragmenté. Les puissances émergentes développent progressivement leurs propres mécanismes de certification et de contrôle, sans toutefois former, à ce stade, un ensemble homogène.

L'Inde pourrait notamment jouer un rôle d'équilibre entre la reproduction de certains mécanismes de l'ancien modèle et l'émergence d'une architecture de confiance davantage distribuée.

La disparition des « Big Four » ne constitue probablement pas l'hypothèse la plus vraisemblable. En revanche, leur monopole symbolique et leur position historique dans la construction de la confiance économique mondiale sont de plus en plus mis en question.

Selon Salma, une évolution vers une architecture plus intégrée et plus concentrée demeure possible. Elle anticipe notamment un retrait progressif des « Big Four » de certains pays membres ou proches des Brics, ainsi que l'émergence de nouveaux mécanismes de confiance dans lesquels la décision et la stratégie seraient davantage souveraines et rattachées à une juridique clairement identifiable.

Elle estime également que la centralisation autour des États-Unis pourrait continuer à s'accentuer, avec le risque d'amplifier certains déséquilibres systémiques.

Pour la Tunisie, l'enjeu dépasse la seule expertise financière. Pour les économies du Sud, l'Afrique et la Tunisie, l'enjeu n'est donc plus seulement de produire de la richesse, mais aussi de participer aux mécanismes qui permettent de la certifier, de la valoriser et d'en orienter la répartition.

La souveraineté économique ne se limite plus à un discours défensif. Elle devient une capacité concrète à réduire la dépendance à des infrastructures de décision construites ailleurs, selon des priorités et des intérêts qui ne correspondent pas nécessairement aux réalités locales.

Il ne s'agit pas pour autant d'opposer le Sud à l'Occident. L'enjeu est plutôt de construire de nouvelles formes de coopération, de solidarité intra-africaine et de partenariats interrégionaux, dans un moment charnière où les règles du système économique mondial sont encore en pleine redéfinition, conclut Salma Charni.