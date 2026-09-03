Nigeria: Daba et Coronation ouvrent le marché nigérian aux investisseurs internationaux

Daba Finance et Coronation ont conclu un accord de distribution qui permettra aux investisseurs éligibles situés hors du Nigeria d'accéder en ligne à des produits des marchés de capitaux nigérians, alors que les actions du pays connaissent une forte hausse et que celui-ci s'apprête à réintégrer l'indice FTSE Russell Frontier Market plus tard ce mois-ci. Les deux sociétés ont annoncé cet accord le 2 septembre à Lagos et à Miami.

Les utilisateurs éligibles accéderont aux produits d'investissement nigérians via la plateforme Daba, tandis que Coronation Securities et Coronation Asset Management fourniront les services sous-jacents au sein du marché réglementé nigérian. Daba Advisors, le conseiller en investissement américain du groupe, est enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. L'éligibilité dépendra de la législation en vigueur dans la juridiction de chaque utilisateur.

Ce partenariat couvre trois domaines : l'information sur les marchés, la formation des investisseurs et l'accès numérique. Daba proposera des actualités, des données, des analyses et des études sur le marché nigérian, avec le soutien de Coronation. Les deux sociétés proposeront également des formations via la Daba Academy et la Coronation Investment Academy, ainsi que des webinaires consacrés aux titres, aux risques, aux institutions et à la structure du marché nigérian.

Le service en ligne prend en charge l'inscription numérique, les dépôts multidevises, les demandes de transaction ou d'investissement, ainsi que le reporting. Daba a indiqué qu'elle gérerait l'expérience utilisateur tandis que Coronation fournirait les produits et l'expertise relatifs au marché nigérian. Coronation Securities est enregistrée auprès de la Commission nigériane des valeurs mobilières et des changes (SECN) et détient une licence de négociation délivrée par Nigerian Exchange Ltd., tandis que Coronation Asset Management est enregistrée en tant que gestionnaire de fonds et de portefeuilles.

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Ce lancement intervient alors que les actions nigérianes figurent toujours parmi les plus performantes d'Afrique en 2026. L'indice NGX All-Share a clôturé le mois d'août à 244 199,39 points, en hausse d'environ 57 % sur l'année, tandis que la capitalisation boursière s'élevait à environ ₦157 740 milliards. La bourse a atteint en août une valeur de marché record supérieure à ₦160 000 milliards. Le Nigeria devrait également réintégrer la classification « Frontier Market » de FTSE Russell à compter du 21 septembre, suite à des améliorations en matière de liquidité des changes, de rapatriement des capitaux et d'accès au marché.

La participation étrangère reste toutefois marginale dans l'activité boursière. Selon les données de la bourse, les investisseurs nationaux représentaient environ 91 % des transactions sur le NGX en mai. Cet écart confère au partenariat Daba-Coronation une cible claire : les investisseurs qui s'intéressent au Nigeria mais qui ne disposaient pas jusqu'à présent d'un moyen simple d'y participer. Daba affirme servir plus de 250 000 clients aux États-Unis, en Europe, au Canada et en Afrique. Son PDG, Boum III Jr., a déclaré que l'objectif était d'allier l'expertise de Coronation sur le marché nigérian à la technologie et à la portée internationale de Daba. L'accès reste soumis aux règles d'éligibilité locales, et cet accord ne concerne aucune offre de titres spécifique.

Points clés à retenir

Au-delà d'un simple accord de distribution, le Nigeria tente de retrouver sa place dans les portefeuilles internationaux après des années durant lesquelles les pénuries de devises, les contrôles des capitaux et les retards de rapatriement ont rendu le marché moins accessible aux investisseurs étrangers. Ce contexte est en train de changer. FTSE Russell prévoit de rétablir le statut de « marché frontières » du Nigeria le 21 septembre, tandis que les régulateurs ont adopté un règlement T+1 pour les actions et les matières premières et ont précisé que les investisseurs étrangers en portefeuille n'ont pas besoin de préfinancer leurs transactions.

La remontée de la NGX donne également aux investisseurs internationaux une raison supplémentaire d'y prêter attention : l'indice All-Share a progressé d'environ 57 % en 2026 jusqu'au mois d'août, malgré un léger recul mensuel. Pourtant, les transactions restent dominées par les investisseurs nigérians, ce qui montre que l'amélioration des performances du marché ne s'est pas traduite par une large participation étrangère.

Daba et Coronation axent leur partenariat sur cette lacune. Coronation apporte une infrastructure locale de courtage, de gestion d'actifs et de recherche ; Daba apporte une plateforme numérique, un réseau de distribution international et des services de formation des investisseurs. Le défi consistera à déterminer si une intégration plus facile, un financement multidevises et des analyses plus claires pourront transformer l'intérêt pour les actifs nigérians en flux transfrontaliers durables. Si tel est le cas, ce modèle pourrait montrer comment les marchés de capitaux africains peuvent étendre leur distribution sans délocaliser les fonctions réglementées du marché hors de leur juridiction d'origine.