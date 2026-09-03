Maroc: Echanges extérieurs - Nette dégradation de la balance commerciale à fin juillet 2026

L'accélération des achats à l'étranger a creusé davantage le déficit commercial que les exportations ne l'ont réduit à fin juillet 2026. Selon les chiffres de l'Office des changes, les importations de biens ont progressé presque deux fois plus vite que les exportations au cours des sept premiers mois de l'année 2026.

Ainsi, le déficit commercial a atteint 244,69 MMDH à fin juillet 2026 contre 193,38 MMDH un an auparavant, traduisant une aggravation de 26,5%.

Principal moteur de cette dégradation, les importations de biensont progressé de15,9% (74,48 MMDH) pour atteindre 544,04 MMDH à fin juillet 2026 contre 469,56 MMDH une année auparavant ; tandis que les exportations n'ont progressé que de 8,4% (23,17 MMDH) pour s'élever à 299,34 MMDH contre 276,17 MMDH à fin juillet 2025.

La progression des importations a été portée particulièrement par les biens d'équipement qui ont augmenté de 20,8% (22,92 MMDH), sous l'effet principalement de l'augmentation des achats des parties d'avions et d'autres véhicules aériens (+3,09 MMDH), des voitures utilitaires (+2,74 MMDH) et des avions et autres véhicules aériens ou spatiaux (+2,50 MMDH).

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La hausse des importations s'explique aussi par la hausse de la facture énergétique qui a bondi de 29,1% (18,27 MMDH), en raison essentiellement de l'accroissement des approvisionnements en gas-oils et fuel-oils de +41,2% (12,17 MMDH).

Les produits bruts affichent la plus forte progression

Autre facteur de l'alourdissement des importations : les produits bruts qui ont enregistré la plus forte progression avec un bond de 52,2% (12,67 MMDH), suite à la hausse des importations des soufres bruts et non raffinés (+12,35 MMDH), de ferraille, déchets et autres minerais (+1,27 MMDH), a indiqué l'Office des changes qui précise toutefois que les achats de l'huile d'olive brute ou raffinée ont baissé de 734 MDH au cours de cette période.

La progression des produits finis de consommation restent également dynamique avec un accroissement de12,3% (14,25 MMDH) justifié par la hausse des achats des parties et pièces pour voitures de tourisme (+24,7% ou +4,87 MMDH) des voitures de tourisme (+10,8% ou +2,25 MMDH) et des médicaments et autres produits pharmaceutiques (+14,8% ou +1,10 MMDH).

A noter que les importations de demi-produits ont progressé de4,3% (4,32 MMDH), suite à la hausse des achats des fils, barres et profilés en cuivre (2,51 MMDH), des accessoires de tuyauterie et construction métallique (1,56 MMDH). Cette évolution a cependant été atténuée par la baisse des importations des demi-produits en fer ou en aciers non alliés de 1,44 MMDH.

Quant aux achats de produits alimentaires, ils ont progressé de3% (1,63 MMDH), après une hausse des importations des tourteaux (+990 MDH), du maïs (+952 MDH) et des fruits frais ou secs, congelés ou en saumure (+859 MDH). Les chiffres de l'office font état, en revanche, d'une diminution de 1,60 MMDH des approvisionnements en sucre brut ou raffiné.