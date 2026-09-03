Congo-Kinshasa: Plus de 924 000 enfants attendus pour la vaccination contre la polio à Kisangani

La province de la Tshopo déploie une campagne de riposte vaccinale en porte-à-porte du jeudi 3 au samedi 5 septembre, ciblant plus de 924 000 enfants âgés de 0 à 59 mois.

Officiellement lancée à Kisangani par le gouverneur Paulin Lendongolia, cette opération de trois jours couvre 23 zones de santé et mobilise plus de 1 200 relais communautaires et vaccinateurs.

Elle s'inscrit dans un contexte sanitaire exigeant, marqué par la surveillance de la maladie à virus Ebola et l' administration de vaccins contre la rougeole et la rubéole.

L'exécutif provincial entend faire de la Tshopo un territoire exempt de poliomyélite. Pour atteindre cet objectif, une mobilisation communautaire est organisée sur l'ensemble de la province.

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Le gouverneur de la Tshopo, Paulin Lendongolia, dit vouloir atteindre au moins 95 % des enfants ciblés.

« Pour cette nouvelle campagne, notre objectif est d'atteindre au moins 95 % des enfants ciblés dans chacune des 23 zones de santé de la province de la Tshopo, tout en recherchant une couverture supérieure aux résultats de la campagne précédente. »

Appel à l'accueil des équipes

Déployée dans un contexte de vigilance face à l'épidémie d'Ebola, l'opération s'accompagne de consignes strictes sur le respect des gestes barrières. L'Organisation mondiale de la santé (OMS), impliquée dans cette campagne, rassure les familles et les invite à ouvrir leurs portes aux agents de santé.

Le Dr Christian Itama, représentant de l'OMS en province, explique que chaque enfant recevra 4 gouttes de vaccin. Il appelle les parents à réserver un bon accueil aux équipes de vaccinateurs.

« Chaque enfant recevra 4 gouttes de vaccin qui vont lui offrir une protection optimale contre trois types de poliovirus afin de renforcer l'immunité collective. Nous exhortons tous les parents et gardiens d'enfants à accueillir favorablement les vaccinateurs qui passeront de porte-à-porte. »

Outre la poliomyélite, cette campagne offre également un rattrapage vaccinal en administrant des doses contre la rougeole et la rubéole aux enfants identifiés dans le besoin.