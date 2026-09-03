Congo-Kinshasa: Le complexe La Renaissance rénové offre 298 salles de classe pour plus de 7 500 élèves à Kananga

3 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le gouverneur du Kasaï-Central a inauguré mardi 1er septembre 2026, à Kananga, le complexe scolaire « La Renaissance », construit sur le site de l'ancien Athénée Royal de Kananga, datant de l'époque coloniale. L'établissement peut accueillir plus de 7 500 élèves.

Financé par la Banque mondiale et le gouvernement congolais, le projet a permis de transformer l'ancien établissement, qui était dans un état de délabrement avancé, en un complexe regroupant 13 établissements scolaires.

Le complexe scolaire « La Renaissance » comprend également la salle historique du « Luluabourg », où a été rédigée la première Constitution de la RDC.

Les travaux de modernisation du site, lancés en 2021, ont permis d'ériger 13 nouveaux bâtiments et d'en réhabiliter sept autres. L'ensemble compte désormais 298 salles de classe pour les niveaux maternel, primaire et secondaire.

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Le complexe comprend une école maternelle, six écoles primaires : EP Bukole, Kananga, Musumbu, Diku, Lungenyi et ÉPA/IPK, ainsi que six instituts secondaires, notamment Diku Dyetu, Kananga 1, ITC, ITS, Bobozo et IPK.

Des infrastructures scolaires et sportives

Le site dispose notamment d'une bibliothèque, de laboratoires, d'ateliers, d'une salle polyvalente, de deux blocs sanitaires et de deux forages d'eau potable.

Une centrale photovoltaïque doit assurer l'alimentation électrique de l'ensemble du complexe. Des infrastructures sportives ont également été aménagées, notamment des terrains de football, basketball et volleyball, une salle de gymnastique et une piscine.

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