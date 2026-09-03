Afrique: CHAN Volleyball 2026 - Les Léopards dames terminent à la 11e place

Les Léopards dames de la RDC ont terminé à la 11e place du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) de volleyball 2026. Elles ont décroché cette position après leur victoire face à la Zambie (3-0), mercredi 2 septembre à l'Ulinzi Arena de Nairobi, au Kenya.

Les Congolaises ont remporté les trois sets de la rencontre : 25-21, 25-20 et 25-14.

Ce succès intervient au lendemain de leur défaite face au Nigeria (2-3), au terme d'une rencontre disputée. La RDC avait remporté les deux premiers sets (25-20, 25-22), avant de perdre les trois suivants (21-25, 13-25, 13-15).

Une victoire en phase de groupes

Lors de la phase de groupes, la RDC avait disputé trois rencontres. Les Léopards s'étaient imposées face au Burundi (3-0), avant de s'incliner contre l'Ouganda (0-3) et le Rwanda (0-3).

Sur le plan individuel, la Congolaise Musala Bumayi figure parmi les joueuses distinguées dans la catégorie des meilleures liberos de la compétition.

Le Championnat d'Afrique des Nations de volleyball, lancé le 23 août, doit s'achever le 5 septembre avec la finale qui désignera le vainqueur de cette édition.