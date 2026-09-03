Congo-Kinshasa: Dix militaires des FARDC condamnés à Walikale, dont deux à la peine de mort pour assassinat

3 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le tribunal militaire de garnison de Goma a condamné à la peine de mort deux militaires des FARDC, mardi 1er septembre, à l'issue d'une audience foraine organisée à Walikale, dans le Nord-Kivu.

Selon la 34e région militaire, les deux militaires étaient poursuivis notamment pour assassinat, participation criminelle et dissipation de munitions de guerre. Ils ont été reconnus coupables de l'assassinat du capitaine Musanga Bebeto.

Au total, dix militaires du 3415e régiment des FARDC ont été condamnés par le tribunal militaire. Ils étaient notamment poursuivis pour lâcheté devant l'ennemi et dissipation de munitions de guerre.

Trois militaires ont été condamnés à dix ans de servitude pénale principale. Cinq autres ont écopé de dix mois de servitude pénale principale, avec admission de larges circonstances atténuantes, pour dissipation de munitions de guerre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le major Dieudonné Kasereka, chargé de communication de la 34e région militaire, a confirmé ces condamnations.

Le capitaine Musanga tué en octobre 2025

Selon les éléments présentés au procès, les dix militaires participaient à des opérations contre les rebelles de l'AFC/M23 dans le territoire de Masisi lorsqu'ils ont tiré sur leur commandant de compagnie, le capitaine Musanga Bebeto.

Les faits se seraient déroulés dans la matinée du 30 octobre 2025 au village Lukole, dans le territoire de Masisi. Après les tirs visant leur commandant, les militaires auraient continué à tirer plusieurs coups de feu en l'air.

Par ailleurs, le tribunal a condamné les militaires Seleko Mbele Jubilet, Kongo Byemba, Bwana Biselele et Guy Bashomba à verser solidairement à la partie civile une indemnité de 50 000 dollars américains, payable en francs congolais au taux du jour.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.