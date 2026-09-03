Congo-Kinshasa: Dix militaires des FARDC condamnés à Walikale, dont deux à la peine de mort pour assassinat

Le tribunal militaire de garnison de Goma a condamné à la peine de mort deux militaires des FARDC, mardi 1er septembre, à l'issue d'une audience foraine organisée à Walikale, dans le Nord-Kivu.

Selon la 34e région militaire, les deux militaires étaient poursuivis notamment pour assassinat, participation criminelle et dissipation de munitions de guerre. Ils ont été reconnus coupables de l'assassinat du capitaine Musanga Bebeto.

Au total, dix militaires du 3415e régiment des FARDC ont été condamnés par le tribunal militaire. Ils étaient notamment poursuivis pour lâcheté devant l'ennemi et dissipation de munitions de guerre.

Trois militaires ont été condamnés à dix ans de servitude pénale principale. Cinq autres ont écopé de dix mois de servitude pénale principale, avec admission de larges circonstances atténuantes, pour dissipation de munitions de guerre.

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Le major Dieudonné Kasereka, chargé de communication de la 34e région militaire, a confirmé ces condamnations.

Le capitaine Musanga tué en octobre 2025

Selon les éléments présentés au procès, les dix militaires participaient à des opérations contre les rebelles de l'AFC/M23 dans le territoire de Masisi lorsqu'ils ont tiré sur leur commandant de compagnie, le capitaine Musanga Bebeto.

Les faits se seraient déroulés dans la matinée du 30 octobre 2025 au village Lukole, dans le territoire de Masisi. Après les tirs visant leur commandant, les militaires auraient continué à tirer plusieurs coups de feu en l'air.

Par ailleurs, le tribunal a condamné les militaires Seleko Mbele Jubilet, Kongo Byemba, Bwana Biselele et Guy Bashomba à verser solidairement à la partie civile une indemnité de 50 000 dollars américains, payable en francs congolais au taux du jour.