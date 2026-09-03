Congo-Kinshasa: Neuf morts après la consommation d'un produit présumé toxique lors d'un deuil à Visiki, au Nord-Kivu

Neuf personnes sont mortes et une quarantaine d'autres sont dans un état critique après avoir consommé, mardi 02 septembre , un produit présumé toxique lors d'un deuil à Visiki, une localité située à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Beni, dans le Nord-Kivu, rapporte la société civile locale.

Les victimes présentent des signes d'intoxication et sont prises en charge dans des structures sanitaires locales. Face à la gravité de la situation, la société civile locale appelle les autorités à renforcer l'appui médical et logistique en faveur des malades.

Plaidoyer pour une évacuation

Tchetche Aliamini Musubao, secrétaire rapporteur de la société civile locale, demande l'évacuation des patients vers des structures sanitaires disposant de capacités de prise en charge plus importantes.

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« Nous lançons un appel pressant aux autorités politico-administratives et sanitaires du territoire de Beni et de la province du Nord-Kivu à prendre au sérieux cette situation. Et nous demandons l'évacuation urgente de tous les malades vers les grandes structures sanitaires pour un suivi intense et approprié », a-t-il plaidé.

La société civile appelle également la population à ne pas céder à la panique et à respecter les mesures d'hygiène, tout en collaborant avec les équipes soignantes.

Les autorités sanitaires ont ouvert des enquêtes afin de déterminer l'origine du produit consommé lors du deuil et les circonstances exactes de cette intoxication.

Dans l'attente des résultats des investigations, les victimes continuent d'être prises en charge dans les structures sanitaires locales.