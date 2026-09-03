Togo: Retour à Paris

3 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

Les deux réalisateurs français arrêtés fin juillet au Togo, où ils sont poursuivis pour « fausses déclarations », ont été autorisés à quitter le territoire togolais à la suite de la liberté provisoire qui leur a été accordée, a annoncé jeudi le Quai d'Orsay.

Gaël Mocaër et Sebastian Perez Pezzani avaient été arrêtés le 27 juillet dans le nord du Togo, où ils tournaient un épisode de l'émission « Les routes de l'impossible », série documentaire diffusée sur France Télévisions.

Les deux journalistes, ainsi que leur collaborateur togolais Fred Vedomey, avaient été placés en détention à Lomé, poursuivis pour « fausses déclarations ». La justice togolaise leur reproche, notamment, l'utilisation d'un drone, dans le nord du pays, région où la situation sécuritaire reste tendue.

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